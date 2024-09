Un Posto al Sole Anticipazioni 13 settembre 2024: Alberto trema. Torrente si vendicherà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Alberto avrà paura che Torrente si vendichi di lui molto presto.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 13 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto avrà paura di dover pagare per il suo tradimento. Nell’episodio della Soap vedremo l’avvocato sempre più spaventato dall’idea che Torrente si prenda la sua vendetta e possa farlo da un momento all’altro. Intanto Manuela, dopo quanto accaduto, ignorerà totalmente Costabile mentre tra Niko e Valeria le cose andranno sempre meglio, giorno dopo giorno. Renato non sarà però per nulla contento. Nunzio e Diana proporranno a Silvia di rinnovare il caffè Vulcano. La Graziani accetterà questa proposta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto ha paura della vendetta di Torrente

Alberto è distrutto sia dai sensi di colpa che dalla paura di finire vittima della vendetta di Torrente. Palladini sa che le sue azioni non rimarranno impunite e che il boss vorrà fargliela pagare per avergli voltato le spalle e per avergli fatto sfumare i piani. Quel che è peggio è che Eugenio e Lucia stanno indagando e presto scopriranno che è lui il traditore che ha rivelato al criminale il posto sicuro in cui Sabbiese e Clara avevano trovato rifugio. Insomma il cerchio si stringerà drammaticamente intorno a lui e sarà molto difficile uscire indenne da questa situazione, in cui si è cacciato con le sue stesse mani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela ignora Costabile

Manuela è stata ingannata! Costabile l’ha tradita e le ha fatto quasi perdere tutti suoi progetti e sogni. La Cirillo non può certo perdonarlo e farà di tutto per ignorarlo. L’Altieri tenterà invano di parlarle. Intanto tra Niko e Valeria il rapporto diventerà sempre più solido e Renato non sarà per nulla contento di quello che sta accadendo. Il Poggi senior non gradisce la presenza della Paciello, che gli ha messo contro il figlio e che sembra averlo davvero convinto ad allontanarsi da lui. Niko capirà che il suo comportamento sta facendo soffrire il padre?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio e Diana fanno una proposta a Silvia

Silvia ha tentato invano di aiutare Mariella e Guido. I due sono purtroppo al capolinea e sembra che non ci sia più nulla da fare. La Graziani dovrà gettare la spugna e occuparsi di altri affari. Si troverà infatti a rispondere a una proposta di Nunzio e Diana. I due le diranno di avere un progetto in mente per rinnovare il Caffè Vulcano ma la decisione finale toccherà a lei. Nella nuova stagione di Un Posto al Sole assisteremo a un restyling del ristorante?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.