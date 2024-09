Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2024: Ida al tappeto! Diego corre in suo soccorso

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 settembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, una dichiarazione di Magdalena metterà in grande difficoltà Ida. Sarà la fine?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Magdalena manderà al tappeto Ida. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la zia della Kovalenko si presenterà in tribunale con una deposizione al vetriolo, che si rivelerà molto pericolosa per la nipote. Diego dovrà correre in soccorso della sua amata, nella speranza di riuscire a farle tornare – almeno in parte – il sorriso. Alberto dovrà affrontare il peso delle sue azioni. Palladini dovrà stare attento a Torrente e alla sua voglia di vendetta ma anche alla magistratura, che vuole scoprire chi sia la talpa che ha svelato il luogo dove aveva trovato rifugio Sabbiese. Guido e Mariella, dopo le ultime decisioni de Del Bue, si troveranno al capolinea e Silvia tenterà ancora una volta di aiutarli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida al tappeto

La situazione di Ida sta diventando giorno dopo giorno più preoccupante. La ragazza sapeva fin dall’inizio di non potersi fidare di sua zia, disposta a tutto pur di avere quello che desidera da tempo. I timori della Kovalenko prenderanno drammaticamente vita durante una delle udienze in tribunale. Magdalena rilascerà una dichiarazione molto pericolosa per la nipote e rischierà di metterla definitivamente al tappeto. Diego correrà in soccorso della sua amata e cercherà di farle tornare il sorriso invitandola a cena. Riuscirà il Giordano a dare alla giovane la forza necessaria per affrontare le nuove difficoltà che si sono poste all’orizzonte?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto affronta il peso delle sue colpe

Alberto è distrutto. Il Palladini deve fare i conti con gli errori appena commessi ed è ormai certo che Clara non potrà mai e poi mai perdonarlo. La Curcio non potrà dimenticare che il suo ex ha venduto suo marito a Torrente e forse, stavolta, neanche il tempo guarirà le sue ferite. L’avvocato sarà costretto a cavarsela da solo, senza l’appoggio dei suoi cari. E a fargli paura non sarà solo la vendetta del Boss ma anche le indagini della magistratura, determinata a scoprire chi abbia svelato il luogo in cui Sabbiese e la sua famiglia avevano trovato rifugio, dopo la decisione di Eduardo di diventare un collaboratore di giustizia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella al capolinea

Guido e Claudia sono pronti ad amarsi. I due hanno deciso di lasciarsi alle spalle il passato e le paure e di cominciare una relazione. Questo però significherà che Mariella dovrà fare il definitivo passo indietro e che per lei non ci saranno più speranze. Tra i due vigili arriverà il momento del confronto e purtroppo capiranno di essere ormai arrivati al capolinea. Silvia farà l’ennesimo tentativo, infruttuoso, per aiutare la sua amica ma anche lei dovrà rassegnarsi all’idea che il matrimonio tra suo cugino e sua moglie sia ormai finito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.