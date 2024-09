Un Posto al Sole Anticipazioni 11 settembre 2024: Guido e Claudia pronti ad amarsi. Mariella è ormai il passato!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda l’11 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Guido e Claudia decideranno di dimenticare il passato e di metterlo da parte e dedicarsi al loro amore. Per Mariella non ci saranno più chance e toccherà a Silvia dirle quello che sta accadendo. Samuel intanto “userà” Jimmy per convincere Micaela a tornare a Napoli. Valeria continuerà a ripetere a Niko che la presenza di Renato è troppo ingombrante e che è ora di allontanarsi dall’ingerenza del padre. Il Poggi si convincerà che sia così? Intanto il processo per la vicenda di Tommaso continuerà e Ida e Magdalena si incolperanno a vicenda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Claudia decidono di stare insieme

Silvia è entrata a gamba tesa su Claudia ma non è purtroppo riuscita a convincerla a farsi da parte con Guido. La Costa è tornata per stare con il Del Bue e stavolta non si farà indietro. Il vigile e l’attrice si ritroveranno dopo le vacanze estive e dopo il ritorno della Costa a Napoli e stavolta decideranno di dimenticare il passato, di andare avanti e di dedicarsi al loro amore. Compreso di amarsi e di essersi aspettati, coroneranno la loro passione e toccherà alla Graziani informare Mariella di quanto successo e dirle che purtroppo per lei e per il suo matrimonio non c’è più speranza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel usa Jimmy per riconquistare Micaela

Nonostante l’intervento di Nunzio e Rossella, Samuel non ha dimenticato Micaela e anzi è determinato a convincerla a tornare a Napoli. Lo chef ha escogitato un nuovo piano e per metterlo in atto si servirà di Jimmy. Il Piccirillo sarà convinto che “usando” il figlio della sua ex compagna, riuscirà a convincerla a tornare in città, da lui. Ma sarà davvero così? Riuscirà davvero a rivedere la gemella di Manuela e a cominciare con lei una relazione stabile? Purtroppo dubitiamo che accada. Intanto continuerà il processo sul caso Tommaso. Ida e Magdalena si daranno le colpe a vicenda di quanto accaduto. La situazione sarà tesissima.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Valeria picchia duro contro Renato

Valeria sembra aver dichiarato guerra a Renato. La Paciello non ha mai sopportato le ingerenze del papà di Niko e ha approfittato del momento che sta vivendo, per cominciare a inculcare nella testa del Poggi Jr. le sue idee. La ragazza ha detto chiaramente all’avvocato di non gradire le interferenze del padre e continuerà a sottolineare quanto l’ex marito di Giulia non riesca a tenersi in disparte e continui invece a intromettersi in faccende private, che non lo riguardano. Niko, che sino a questo momento ha visto con indulgenza il comportamento del padre, potrebbe cominciare a vederlo in maniera diversa e a convincersi che la sua fidanzata abbia ragione. Sarà così?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.