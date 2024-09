Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2024: Silvia a gamba tesa su Claudia. Ora basta, deve lasciare in pace Guido!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 settembre 2024 su Rai3 vedremo che Silvia chiederà a Claudia di farsi da parte con Guido. La Costa la ascolterà? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Silvia prenderà posizione contro Claudia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani deciderà di affrontare l’amica e di chiederle di restare in disparte e di smettere di mettersi in mezzo tra Guido e Mariella. La Costa accetterà il suo consiglio e capirà di doversi fare da parte? Intanto Filippo e Serena, spiazzati dalla richiesta di Roberto, si troveranno a dover prendere una decisione. Ferri dovrà stare attento alle sue mosse ora che toccherà a lui testimoniare in tribunale. Dovrà giocarsi il tutto per tutto per vincere la sua guerra contro Ida! Samuel invece sentirà sempre di più la mancanza di Micaela e questo lo porterà a escogitare un nuovo piano per farla tornare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia chiede a Claudia di farsi da parte

Claudia è tornata a Napoli e stavolta sembra abbia deciso di restare per Guido. Silvia sarà furiosa con la sua amica e sinceramente preoccupata per Mariella, che sta soffrendo senza riuscire a risolvere la situazione in cui si è ritrovata. La Graziani deciderà di intervenire attivamente e affronterà la Costa, facendole una precisa richiesta. La pregherà di farsi da parte e di smetterla di mettersi in mezzo al matrimonio del Del Bue. Ma stavolta l’attrice potrebbe non starla a sentire e potrebbe decidere di accogliere tra le sue braccia il vigile, che ha perso la testa per lei e dimenticato l’amore che provava per sua moglie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena devono prendere una difficile decisione

Roberto ha sconvolto Filippo con la sua inaspettata richiesta. Ferri ha pregato il figlio di prendere lui in custodia Tommaso e di allevarlo come fosse suo figlio. Sartori e Serena dovranno prendere una decisione in merito a questa grande e pesante novità. Non sarà facile direi di no al manager, disposto a tutto – anche a lasciare il bambino alla cura di un’altra coppia – pur di non darla vinta a Ida. Il manager dovrà tenere la calma in vista della sua imminente deposizione in tribunale. Tra poco toccherà a lui testimoniare contro la Kovalenko e convincere i giudici che la donna non sia adatta a occuparsi di Tommy, non dopo tutto quello che ha fatto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel pronto a riconquistare Micaela

Nunzio e Rossella si sono alleati per salvare Samuel e per impedirgli di compiere una sciocchezza, raggiungere Micaela a Berlino. Nonostante il loro impegno, i due giovani non riusciranno a convincere il loro amico a gettare la spugna e a dimenticare la Cirillo. Lo chef penserà infatti a un altro modo per convincere la sorella di Manuela e Serena a tornare a Napoli ed escogiterà di usare un’arma segreta. Che si inventerà per riabbracciare il suo amore? Lo scopriremo molto presto!

