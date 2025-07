Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025: Gennaro prende il contro dei Cantieri mentre Viola trema per Eugenio

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 7 all'11 luglio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Gennaro avrà il controllo dei Cantieri e Marina e Roberto cercheranno di arginare il suo potere. Ferri perderà il controllo e picchierà Alberto dopo che Palladini gli farà una battuta di troppo mentre Viola sarà sempre più preoccupata per Eugenio, che dovrà subire un intervento per un bypass. Michele invece troverà aiuto in Elena e non vorrà più seguire la pista di Agata.

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 7 luglio a venerdì 11 luglio 2025.

Lunedì 7 luglio 2025

Come prevedibile, Gennaro ha ottenuto il voto di Chiara ed è ora il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Gagliotti è determinato a fare fuori Marina e Roberto e a estrometterli da ogni decisione operativa sull’azienda. Michele intanto, dopo il confronto con Agata, è pronto a riprendere la sua inchiesta su Gagliotti felice di poter avere l’appoggio di Elena e della radio. Micaela accetta nuovamente di sfidare Gabriela e spera che le sue nuove abilità nella danza le siano utili. Ma basteranno a battere la sua rivale?

Martedì 8 luglio 2025

Viola e Damiano sono pronti a godersi le vacanze estive ma le preoccupazioni bussano alla loro porta. Eugenio sta sempre più male e la sua salute va peggiorando mentre Michele ed Elena, ormai convinta che Gagliotti sia un uomo terribile, sono pronti a fargli guerra. Marina e Roberto sono molto delusi da come si sono messe le cose e sono costretti a subire le angherie e l’arroganza del nuovo amministratore delegato. Samuel è molto felice che Gabriela e Micaela stiano lottando per lui mentre Serena è in ansia e crede che sua sorella debba occuparsi di migliorare su altre cose e non solo sulla danza. La Cirillo è sì contenta dell’impegno che la gemella sta mettendo nella sua sfida ma è anche convinta che abbia necessità di comportarsi in modo più adulto.

Mercoledì 9 luglio 2025

Gennaro sta spadroneggiando sui Cantieri e Roberto e Marina decidono di affrontarlo e stavolta faccia a faccia, senza più freni. Alberto fa un commento poco carino sulla situazione che Ferri sta passando e Roberto avrà una reazione molto violenta. Viola è sempre più preoccupata per le condizioni di salute di Eugenio; vedendo il suo ex in condizioni precarie, la Bruni svela quanto sia ancora molto profondo il loro legame. Mariella e Guido sono confusi non riescono ancora a capire cosa debbano fare e quale sia il loro futuro. Purtroppo Lollo rischia di pagare le conseguenze dell’incertezza dei suoi genitori.

Giovedì 10 luglio 2025

La salute di Eugenio peggiora ogni giorno; Viola è in ansia come non mai e attende che i medici trovino una cura alla sua malattia. Marina è molto spaventata da quello che ha combinato Roberto e teme che Alberto lo denunci mentre Gennaro comincia a mettere in atto il suo piano per rilanciare i Cantieri. La Giordano e suo marito devono trovare un modo per impedire che Gagliotti continui a imporre la sua gestione e devono arginare i danni.

Venerdì 11 luglio 2025

Agata è convinta di essere molto vicina alla verità su Assane ma Michele è deciso a non seguire la sua pista. Eugenio deve essere sottoposto a un’operazione delicata, che gli inserirà un bypass. Viola è molto preoccupata e viene colta da un terribile senso di colpa. Marina e Roberto continuano a opporsi a Gennaro ma purtroppo Gagliotti sembra avere il controllo su tutto. Mariella è confusa a causa di Guido e trova aiuto in Cerri ma purtroppo Lollo inizia ad avere dei comportamenti preoccupanti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.