Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2025: Marina e Roberto non mollano, fermeranno Gennaro prima che sia troppo tardi?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 luglio 2025 su Rai3 vedremo Marina e Roberto determinati più che mai. Niente li fermerà dal combattere contro Gagliotti. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Marina sarà molto preoccupata per le azioni di Roberto ma questa preoccupazione non fermerà né lei né suo marito. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Giordano e Ferri escogitare dei nuovi piani per frenare Gagliotti. Le anticipazioni ci rivelano che Gennaro sarà pronto a un nuovo piano per rilanciare i Cantieri ma incontrerà il parere contrario dei Ferri, che vorrebbero usare delle strategie diverse e tenteranno quindi di impedirgli di fare le sue mosse. Ma ci riusciranno? Intanto Viola attenderà con ansia di conoscere il destino del suo ex marito, Nicotera sarà in ospedale e sarà sottoposto ad accertamenti per capire come arginare la sua malattia. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina teme che Alberto denunci Roberto

Roberto ha preso a pugni Alberto. Dopo essere stato provocato dal Palladini e molto nervoso per via di quello che sta accadendo con Gagliotti, Ferri ha perso il controllo e si è lasciato andare. Marina è molto preoccupata. L’avvocato potrebbe decidere di denunciare suo marito e questa denuncia renderebbe ancora più difficile la loro situazione. La Giordano spererà che il legale capisca il momento e che chiuda un occhio ma sa molto bene quanto Alberto sia un uomo rancoroso e vendicativo… anche se l’arrivo di Gianluca a Napoli e le ultime vicende della sua vita potrebbero averlo cambiato per sempre.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2025: Marina e Roberto pronti a una nuova strategia anti-Gagliotti

Gennaro spadroneggia sui Cantieri e lo fa con l’arroganza che lo ha sempre contraddistinto. La vittoria gli ha dato quella spavalderia in più che Marina e Roberto non sopporteranno più. Gagliotti vorrà procedere con il piano di rilancio dell’azienda e vorrà farlo molto presto. I Ferri dovranno fermarlo e dovranno escogitare un modo alternativo a quelli già usati sino a ora per riuscirci. Ma a chi chiedere aiuto, dove trovare una soluzione che davvero plachi il manager e soprattutto come contenere i danni della nuova direzione?

Eugenio guarirà? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Viola è in ansia costante ed è chiaro quanto ancora sia legata a Eugenio. La Bruni attenderà trepidante il risultato delle analisi dell’ex marito e spererà che i medici trovino la cura adatta per lui. Nella puntata di Un Posto al Sole del 10 luglio 2025, vedremo Nicotera sottoposto a una serie di accertamenti specifici per aiutarlo a capire cosa gli stia succedendo esattamente e la paura che sia qualcosa di molto grave continuerà ad aleggiare sopra tutta la sua famiglia. Eugenio potrebbe essere presto sottoposto a una delicata operazione, che potrebbe fargli rischiare persino la vita!

