Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2025: Roberto prende a pugni Alberto!

Roberto finirà per combinare un guaio. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ferri non tratterrà la sua rabbia e provocato da lui, darà un pugno ad Alberto. Marina avrà molta paura che suo marito abbia definitivamente rovinato tutto. Intanto Viola non riuscirà a calmarsi dopo aver scoperto della malattia di Eugenio e sarà più che mai evidente quanto la Bruni sia legata al marito. Gennaro continuerà a spadroneggiare sui Cantieri mentre Mariella e Guido, con il loro atteggiamento ambiguo, inizieranno a confondere Lollo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gennaro infastidisce Marina e Roberto

Gennaro ha in pugno i Cantieri ed è ormai ufficialmente il loro amministratore delegato. Il voto di Chiara è stato decisivo e purtroppo per Marina e Roberto il Gagliotti ha vinto la lotta… ma non la guerra. Ferri e la Giordano sono determinati a dargli battaglia ancora e ancora per impedirgli di spadroneggiare come vuole e di mettere in atto i suoi piani. Ma riusciranno a bloccarlo davvero? Saranno davvero in grado di non fargli cambiare tutto il lavoro che per anni i due hanno fatto sia insieme che separati? Purtroppo Marina si renderà presto conto che le cose possono addirittura peggiorare.

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2025: Roberto dà un pugno ad Alberto

Roberto è molto nervoso; si sente impotente e soprattutto non può sopportare che la sua azienda, il suo fiore all’occhiello, sia passato nelle mani di un uomo squallido come Gagliotti. Eppure è andata proprio così e lui non potrà fare altro che lottare. Purtroppo però il nervosismo gli giocherà dei brutti scherzi. Dopo un’infelice battuta di Palladini, che suonerà come una provocazione, Roberto perderà il controllo e prenderà a pugni Alberto. Marina rimarrà senza parole o meglio spaventata dalle conseguenze che questo gesto potrà provocare alla loro già precaria situazione. L’avvocato procederà con una denuncia?

Mariella e Guido confondono Lollo, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Eugenio è peggiorato e per Viola è un trauma. La Bruni sarà in ansia più che mai e spererà in una veloce soluzione per l’ex marito. La scoperta del male di Nicotera metterà in luce il grande affetto che ancora lega la Bruni al magistrato… ma ci sarà per caso dell’amore nell’aria? Intanto Mariella e Guido non riusciranno a fare pace con loro stessi e saranno sempre più confusi. Il loro atteggiamento, diventato sempre più ambiguo ma soprattutto poco deciso, comincerà a rendere molto nervoso Lollo. Il piccolo sarà infastidito dall’atteggiamento dei genitori e non comprenderà se i due stiano o non stiano insieme. La cosa lo porterà a diventare sempre più nervoso e intrattabile e le conseguenze non saranno positive.

