Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2025: Lollo preoccupa Mariella e Guido mentre Viola si sente in colpa!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Lollo comincia a mostrare segni di grande disagio per colpa del comportamento di Mariella e Guido. Intanto Viola scopre che Eugenio deve essere operato.

Mariella e Guido cominceranno a capire di aver fatto molti, troppi sbagli. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda l’11 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Lollo inizierà a mostrare dei segni di grande disagio e sarà purtroppo chiaro che la colpa sia del comportamento ambiguo e confuso dei suoi genitori. Intanto Viola verrà informata della delicata operazione a cui dovrà essere sottoposto Eugenio. Nicotera dovrà inserire un bypass e la Bruni si sentirà in colpa per questa situazione. Michele vorrà continuare a cercare Assane ma non vorrà più seguire la pista di Agata, anche se lei è convinta di essere molto vicina alla verità. Marina e Roberto continuano ad arginare le azioni di Gennaro, sperando che Gagliotti non faccia troppi danni che loro non saranno in grado di frenare. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 luglio 2025: Lollo preoccupa Mariella e Guido

Mariella e Guido non trovano pace. I due non smettono di essere confusi e di non sapere cosa fare con la loro relazione, spaventati di soffrire entrambi e di ritrovarsi a leccarsi di nuovo le ferite da soli. Ma il comportamento che hanno in questo periodo ha finito per confondere Lollo. Il bambino comincerà a manifestare sempre più segni di disagio e malinconia, che preoccuperanno i suoi genitori e che speriamo li facciano ragionare una volta per tutte. L’Altieri e il Del Bue sapranno finalmente mettere pace nella loro mente e nella loro vita per dare serenità al loro bambino?

Un Posto al Sole: Viola si sente in colpa per Eugenio

Eugenio è peggiorato e per i medici non c’è altra soluzione da prendere: il magistrato dovrà essere sottoposto a una delicata operazione al cuore, per inserire un bypass. Viola sarà molto spaventata per il suo ex marito e si sentirà persino in colpa per quello che è successo al suo ex marito, al quale è ancora molto legata. Questi sentimenti di paura nasconderanno qualche altra verità che la Bruni finirà per scoprire? Viola capirà di essere ancora innamorata del padre di Antonio e di non volerlo più lasciare solo?

Michele vuole la verità a ogni costo, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Michele non ha gettato la spugna e intende scoprire cosa sia successo ad Assane, a ogni costo. Il Saviani non vuole però dare retta ad Agata, sebbene dica di essere molto vicina alla verità. Il giornalista desidera seguire una pista più concreta e meno fantasiosa. Intanto Marina e Roberto vogliono fermare Gennaro, scatenato più che mai. I due sono molto preoccupati della nuova gestione del Gagliotti e tremano all’idea di dover arginare danni più grandi di quelli che chiunque può immaginare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.