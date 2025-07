Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2025: Gennaro ha vinto, Chiara ha fatto il colpaccio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Gennaro conquisterà il posto di Amministratore Delegato dei Cantieri e tutto grazie a Chiara. Per Roberto e Marina si metterà molto male.

Gennaro ci è riuscito, ora è lui il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 luglio 2025 su Rai3, alle ore 20.50, Marina e Roberto non potranno fare nulla per impedire che Gagliotti l’abbia vinta grazie al voto di Chiara. Michele invece, dopo il duro confronto con Agata, sarà sempre più convinto di voler proseguire con le sue indagini ma senza di lei. A dargli una mano sarà invece Elena, che gli metterà a disposizione la radio. Micaela e Gabriella saranno di nuovo in sfida e la Cirillo sarà convinta che le sue nuove capacità potranno bastare se non per battere la sua rivale almeno per fronteggiarla ad armi pari. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2025: Gennaro ha vinto, ora controlla i Cantieri

Marina e Roberto sono corsi ai ripari ma purtroppo non è servito. La Giordano ha cercato in tutti i modi di convincere Chiara a non votare per Gennaro ma la Petrone ha fatto la sua scelta e ha deciso dare il suo voto al suo nuovo alleato. Ed ecco che si realizzerà quello che i coniugi Ferri hanno sempre cercato di evitare: Gagliotti è il nuovo AD dei Cantieri. Ora a capo dell’azienda nautica, il manager sarà più che mai deciso a escludere completamente Roberto e Marina da ogni decisione operativa e questo comporterà la loro repentina esclusione da ogni cosa. Ci riuscirà?

Michele trova aiuto in Elena, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Elena si è resa conto di che pasta è davvero fatto Gennaro e non può più cedere davanti alle sue avances. La Giordano ha deciso di dare una mano a Michele e di fornirgli il sostegno anche della radio. Saviani ne sarà molto contento e sarà pronto a riprendere le sue indagini su Gagliotti ma non seguirà la strada tracciata da Agata. Dopo un confronto con lei, il giornalista deciderà che per lui è meglio non darle credito sebbene la donna sia convinta di essere molto vicina alla verità.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela e Gabriela di nuovo in guerra

Micaela non ha gettato la spugna e ha continuato a prendere lezioni di danza, convinta che prima o poi riuscirà a battere la sua rivale. Gabriela le lancerà di nuovo il guanto di sfida e la Cirillo non potrà fare a meno di accettare la guerra. La gemella di Manuela sarà convinta che le sue doti da ballerina siano migliorate talmente tanto da darle la possibilità di dare del filo da torcere alla sua rivale e magari, con il tempo, persino di portare a casa l'ambita vittoria e chissà forse anche il cuore di Samuel.

