Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2025: Eugenio peggiora improvvisamente. Per Viola è un trauma!

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 le condizioni di salute di Eugenio peggioreranno e Viola dovrà ripensare alle sue vacanze...

Le vacanze si avvicinano ma ci sarà qualcuno che dovrà rivedere i propri piani per l’estate. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda l’8 luglio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, le condizioni di Eugenio peggioreranno improvvisamente e questo turberà tantissimo Viola, che non potrà certo pensare alle ferie. Intanto Michele ed Elena, finalmente d’accordo, si prepareranno a dare battaglia a Gennaro mentre Marina e Roberto dovranno arginare il suo dispotismo e la sua arroganza. Samuel sarà molto contento di avere su di sé l’attenzione delle due donne mentre Micaela vorrà migliore a tutti i costi nella danza. Serena sarà molto contenta di vederla così determinata ma si augurerà che la sorella si impegni così tanto anche in altro nella sua sua vita. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2025: Eugenio peggiora, Viola è spaventatissima!

Ornella trema e ora non soltanto lei. La salute di Eugenio peggiorerà e stavolta Nicotera non potrà fingere di non avere nulla e che si sia trattato di un malore passeggero. Sarà purtroppo molto chiaro che il magistrato sta molto male e purtroppo per Viola e Damiano, le vacanze salteranno. La Bruni si spaventerà moltissimo nel vedere il suo ex marito, a cui è ancora molto affezionata, così debilitato e avrà molta paura che possa succedergli qualcosa. Ferie e serenità svanite? Ovviamente sì!

Un Posto al Sole: Michele ed Elena pronti a fare guerra a Gennaro

Gagliotti è il nuovo AD dei Cantieri. L’imprenditore ha vinto grazie al voto di Chiara e ora ha intenzione di mettere in moto il suo piano per rivoluzionare l’azienda. Marina e Roberto cercheranno di arginarlo ma soprattutto di fermare la sua terribile arroganza, peggiorata con la vittoria. Michele ed Elena, finalmente dalla stessa parte, si prepareranno alla guerra e tenteranno di impedirgli di spadroneggiare anche in radio. Ci riusciranno? Ma soprattutto Saviani scoprirà cosa è successo ad Assane?

Un Posto al Sole, trame: Micaela si allena per battere Gabriela ma…

Micaela e Gabriela sono di nuovo in guerra. Samuel non riuscirà a nascondere di essere molto felice che due donne stiano lottando per lui ma dovrà stare ancora molto attento alle loro mosse. La Cirillo sarà infatti determinata a portarsi a casa la vittoria e forse pure il Piccirillo. La gemella di Manuela farà di tutto per migliorare e Serena sarà contenta di questo suo impegno anche se vorrebbe che profondesse la stessa passione anche per migliorare in altri ambiti della sua vita…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.