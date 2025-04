Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025: le gemelle Cirillo lasciano Napoli

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 7 all’11 aprile 2025. Negli episodi della Soap vedremo Clara tornare a Napoli, le gemelle Cirillo prende una decisone inaspettata.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 7 all’11 aprile 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Clara tornerà a Napoli seguita dal pressante Eduardo, mentre Damiano avrà problemi con il suo capo e sarà sempre più distante da Viola, dopo che lei ha rifiutato la sua idea di convivere. Le gemelle Cirillo hanno deciso di lasciare per sempre la città e Niko è spinto a riflettere sui propri sentimenti per Manuela.

Lunedì 7 aprile 2025

Viola ha rifiutato la proposta di Damiano di andare a vivere insieme e ora deve accoglierne le conseguenze. Il poliziotto, infatti, è sempre più freddo nei suoi confronti poiché deluso dalla reazione della sua fidanzata. Come se i suoi problemi non fossero già abbastanza, per Rosa arriva una nuova emergenza che riguarda Clara e suo fratello Eduardo. Micaela, invece, convince la sorella Manuela a partire e lasciarsi tutto alle spalle anche se quest’ultima è sconfortata dall’idea di dover lasciare amici, familiari e colleghi.

Martedì 8 aprile 2025

Le gemelle Cirillo hanno preso la difficile decisione di lasciare Napoli e ora devono comunicarlo a tutti. Come reagiranno Niko e Jimmy? Nel frattempo, continua il malumore tra Viola e Damiano, il quale deve anche gestire una situazione complicata a lavoro a causa dell’ostilità del suo capo. Rosa, invece, apre le porte di casa a Clara e ai suoi bambini. Ma che fine ha fatto Eduardo?

Mercoledì 9 aprile 2025

Scopriamo che Clara è tornata a Napoli per sottrarsi a Eduardo, così da ragionare a mente lucida su cosa sia meglio per lei e per i suoi figli. La decisione di Manuela e Micaela di partire improvvisamente avrà delle conseguenze, creando tensioni in particolare modo tra Jimmy e Niko. Mentre Mariella si concede un romantico appuntamento con Mimmo, Guido si vede costretto a occuparsi del piccolo Lollo e Cotugno prova ad aiutarlo.

Giovedì 10 aprile 2025

Eduardo arriva improvvisamente a Napoli e provoca tensioni tra gli abitanti di Palazzo Palladini, soprattutto in Damiano. Niko è nervoso per la partenza imminente delle gemelle Cirillo, e la tensione lo porta a discutere con Renato. Nel frattempo, Serena comprende finalmente perché Micaela vuole a tutti i costi partire. Sasà, invece, decide di aiutare Mariella e Mimmo affinché la coppia possa vivere il loro amore, ma cosa avrà in mente?

Venerdì 11 aprile 2025

Alcune inaspettate notizie dall’America sconvolgono Marina, che deve prendere una difficile e repentina decisione. Mentre Eduardo non può fermarsi a lungo a Napoli e insiste affinché Clara vada via con lui, Damiano risente della situazione finendo sotto l’attacco di Grillo. Nel frattempo, il giorno della partenza di Micaela e Manuela è sempre più vicino. Samuel si sforza di dimostrarsi forte in questa situazione, mentre Niko inizia a ragionare sui suoi veri sentimenti per Manuela e vuole parlarle prima che sia troppo tardi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.