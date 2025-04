Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2025: Rosa è spaventata, perché Clara è fuggita da Eduardo?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l'8 aprile 2025, vedremo che Rosa cercherà di capire perché Clara sia tornata a Napoli senza Eduardo e perché non voglia vederlo. Scopriamo le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole ci dà appuntamento l’8 aprile 2025 con una nuova puntata, ricca di colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rosa sarà molto preoccupata per Clara, tornata all’improvviso a Napoli dopo un duro litigio con Eduardo. Ma cosa sarà successo tra la Curcio e suo marito? Sarà davvero la fine del loro amore? Intanto Micaela e Manuela cominceranno il giro di saluti. Come reagiranno Niko e Jimmy alla notizia della loro partenza? Damiano continuerà a trattare Viola con molta freddezza.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2025: Rosa in ansia per Clara

A Napoli ha fatto ritorno Clara ma senza Eduardo. La ragazza comincerà a raccontare a Rosa, a cui ha chiesto conforto e ospitalità, di aver avuto una dura litigata con il marito e di non voler in nessun modo parlargli, anzi di volerlo tenere ben lontano da lei. La Picariello sarà molto spaventata per la sua amica e per il suo fratellastro e tenterà di comprendere cosa sia accaduto di tanto grave da spingere la Curcio a lasciare il consorte e tornare nella loro città con i bambini. La mamma di Manuel riuscirà a scoprirlo e a dare loro una mano?

Un Posto al Sole: Micaela e Manuela in partenza. Come la prenderanno Niko e Jimmy?

Manuela ha deciso di partire e di seguire la sorella a Torino. Per Manu non sarà facile salutare senza dolore i suoi amici e i suoi colleghi mentre per la sua gemella sembrerà essere tutto molto più semplice. Entrambe dovranno però affrontare la reazione di Niko e Jimmy. Cosa faranno padre e figlio davanti alla notizia che le due donne stanno per lasciare, di nuovo, la loro vita? Faranno qualcosa per fermarle oppure l’orgoglio di Niko, e le sue paure, avranno la meglio? Vi anticipiamo che la partenza ci sarà ma con qualche sorpresa.

Tra Viola e Damiano è calato il gelo per sempre? Ecco cosa vedremo nelle puntate di Un Posto al Sole

Damiano era pronto a fare un passo importante con Viola. Renda ha proposto alla compagna di andare a convivere ma lei ha rifiutato, rivelandogli di non sentirsi ancora pronta. Il tentennamento della Bruni, che non è stata in grado di dare delle spiegazioni chiare al suo fidanzato, ha reso il poliziotto nervoso. I problemi a lavoro non gli saranno d’aiuto e finiranno per renderlo ancora più freddo e distaccato. Sulla coppia calerà il gelo e questo potrebbe diventare il preludio di un addio definitivo tra i due.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.