Un Posto al Sole Anticipazioni 9 aprile 2025: Niko e Jimmy distrutti. Manuela e Micaela li hanno messi KO!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 aprile 2025 su Rai3. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Niko e Jimmy ko. La partenza di Micaela e Manuel è un brutto colpo per loro.

La decisione di Micaela e Manuela avrà delle ripercussioni pesantissime su tutti e come prevedibile, soprattutto su Niko e Jimmy. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 9 aprile 2025 alle ore 20.50 su Rai3, i Poggi dovranno mantenere la calma ma non sarà facile visto che la partenza della Cirillo li porterà a discutere tra loro. Intanto Clara cercherà di mantenere le distanze da lei ed Eduardo, in attesa di capire cosa sia meglio per lei e i bambini mentre Mariella sarà impegnata con un’uscita romantica con Mimmo e Guido si occuperà di Lollo. Il Del Bue avrà il suo bel da fare anche con Cotugno, in una veste piuttosto insolita

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 aprile 2025: Niko e Jimmy di nuovo in crisi

Manuela partirà con Micaela ma non le sarà facile salutare tutti i suoi cari. La ragazza, insieme alla sua gemella, faranno velocemente le valigie per raggiungere Torino ma mentre Micaela riuscirà a chiudere con colleghi e amici con molta più serenità, Manu farà molta più fatica, soprattutto con Niko e Jimmy. I due accoglieranno questa notizia come un pugno nello stomaco e tra padre e figlio si scatenerà di nuovo la tensione. Jimmy se la prenderà con il suo papà, colpevole di aver dato fin troppa attenzione a Valeria invece che a sua madre e sua zia. L’avvocato dovrà calmare il suo bambino ma prima di tutto dovrà ritrovare lui stesso la calma. Niko si sentirà un vero e proprio straccio.

Un Posto al Sole: Clara prende le distanze da Eduardo

Rosa è spaventata. La Picariello non sa cosa fare con Clara, in crisi con Eduardo. La Curcio ha chiesto alla sua amica di darle manforte e di poter stare a casa sua per tenersi lontano da Sabbiese. Clara ha bisogno di tempo per capire cosa fare con suo marito e per capire cosa sia meglio per lei e i bambini. La faccenda si farà molto più complicata del previsto ed è chiaro che Eduardo abbia preso una decisione che proprio alla consorte non va giù, almeno non ancora e non ora. Possibile che la coppia sia destinata a scoppiare?

Guido nei guai… con Cotugno! Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Mariella si è rassegnata alla fine della sua relazione con Guido. Il suo ex marito è felice con Claudia e lei deve voltare pagina, stavolta davvero. Con questo nuovo spirito si preparerà a passare una serata romantica insieme a Mimmo e lascerà Lollo insieme a suo padre. Guido dovrà occuparsi non solo di suo figlio ma anche di Cotugno, in una veste molto particolare, quella di stagista. Ma cosa sta succedendo? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.