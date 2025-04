Un Posto al Sole Anticipazioni 11 aprile 2025: Niko comincia ad aprire gli occhi su Manuela?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 aprile 2025 su Rai3. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Niko inizierà a capire di provare dei forti sentimenti per Manuela e di non poterla lasciar partire.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 aprile 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Eduardo farà molta fatica a convincere Clara a mettere da parte il suo rancore. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Sabbiese non avrà molto tempo per rimanere a Napoli e la Curcio dovrà dargli presto una risposta. Intanto, mentre Micaela e Samuel si mostreranno forti, Niko comincerà a rendersi conto di non voler perdere Manuela e di provare per lei dei sentimenti molto grandi. Sarà però in grado di lasciare Valeria e di correre dalla Cirillo? Damiano sarà ancora in difficoltà con Grillo mentre Marina sarà sconvolta da alcune notizie poco rassicuranti provenienti dall’America e sarà costretta a prendere una decisione difficile ma necessaria. Accetterà Gagliotti come socio dei Cantieri?

Un Posto al Sole Puntata dell'11 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole dell'11 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata dell'11 aprile 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 aprile 2025: Niko comincia ad aprire gli occhi

La partenza imminente di Manuela e di Micaela sta rendendo nervosi tutti. Mentre la gemella dal ciuffo colorato e Samuel faranno finta di non essere particolarmente toccati da quello che sta succedendo, Niko comincerà a subire il peso della decisione della sua ex compagna. Dopo il litigio con Renato, inizierà a comprendere che i suoi sentimenti per Manuela sono molto più forti di quanto pensasse e la cosa lo manderà nel pallone. Poggi riuscirà a trovare una soluzione a questa situazione? Riuscirà ad allontanarsi da Valeria?

Un Posto al Sole: Il tempo stringe per Eduardo

Eduardo vuole riconquistare Clara ma la sua missione si sta rivelando più complessa del previsto. Sabbiese non avrà molto tempo per rimanere a Napoli e la Curcio dovrà dargli delle risposte il prima possibile. Quale sarà il futuro della coppia? Intanto Damiano continuerà a vedersela con Gallo, determinato a complicargli la vita. Riuscirà il Renda a tenere i nervi saldi e a non lasciarsi condizionare dalle azioni del suo superiore?

Marina costretta a prendere una decisione difficile. Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Il caos regnerà sovrano nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 aprile 2025. Marina sarà costretta a prendere una decisione molto difficile quanto necessaria. La Giordano sarà travolta da alcune brutte notizie in arrivo dall’America e si troverà a dover cedere su una faccenda di cui non avrebbe nemmeno voluto più parlare. Temiamo che dovrà accettare che Gagliotti diventi socio dei Cantieri, unico modo per salvare l’azienda nautica dal fallimento. Ma Gennaro è un uomo poco raccomandabile e questo prima o poi farà tremare sia Marina che Ferri.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 aprile 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.