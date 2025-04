Un Posto al Sole Anticipazioni 10 aprile 2025: Eduardo pronto a riconquistare Clara

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 aprile 2025 su Rai3. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Eduardo arriverà a Napoli deciso a riconquistare Clara ma la Curcio non ne sarà per nulla felice. Si scatenerà il caos.

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 aprile 2025: Eduardo arriva a Napoli e scatena il caos

Rosa è spaventata per Clara e non sa come fare per aiutarla. La Curcio le ha confessato di volersi tenere alla larga da suo marito e di voler decidere cosa sia meglio per lei e i bambini. Eduardo si presenterà a Napoli con l’intento di convincere la moglie a fare pace ma il suo ritorno in città causerà il caos. Sabbiese non potrà certo rimanere a lungo e questo anche perché oltre a sua sorella, finirà nei guai anche Damiano, che ha ancora da risolvere i suoi problemi con Gallo. La situazione si farà sempre più difficile e complessa.

Un Posto al Sole: Niko deluso dalla partenza di Manuela e Micaela

Manuela e Micaela sono in partenza e non sembrano disposte a tornare indietro. Niko e Jimmy sono ko. Il giovane Poggi non è per nulla felice di dover salutare di nuovo sua madre sua zia, che per diverso tempo ha potuto avere vicine e non vorrebbe rinunciarvi. Niko non riuscirà a credere a quello che sta succedendo ma soprattutto non potrà nascondere il suo forte nervosismo, che finirà per sfogarsi contro Renato, con cui avrà una dura discussione. L’avvocato riuscirà a comprendere che quello che prova è proprio disperazione?

Sasà esagera. Mariella è in difficoltà. Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Sasà vuole vedere Mariella finalmente felice e spera che la relazione con Mimmo diventi seria. Cerruti tenterà di fare in modo che la sua amica si prenda del tempo per se stessa e si occupi di sé ma finirà per forzare troppo la mano e per infastidirla. Intanto Serena si renderà conto del vero motivo che spinge Micaela a voler lasciare Napoli e a volersi trasferire a Torino. Cosa ci sarà sotto? Manuela rischierà di ritrovarsi in qualche guaio combinato dalla gemella?

