Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2025: Manuela pronta a partire ma che dolore!

Scopriamo insieme le anticipazioni complete della puntata della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 7 aprile 2025. Nell'episodio, Manuela deciderà di partire ma dire addio a tutti non sarà facile!

Micaela e Manuela saranno pronte a partire ma ognuna reagirà a modo suo a questo grande cambiamento. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 aprile 2025, alle ore 20.50, Manuela faticherà molto nel dare l’addio al Vulcano, ai suoi colleghi e ai suoi amici mentre sua sorella gemella sarà molto più serena. Rosa verrà travolta dall’arrivo di Clara. La Curcio si è rivolta all’amica per stare lontana da suo marito, con cui ha avuto una dura discussione. Damiano sarà molto arrabbiato con Viola e la tratterà con freddezza, ferito dal fatto che la Bruni non si senta ancora pronta a una convivenza.

Un Posto al Sole Puntata del 7 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 7 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 7 aprile 2025

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2025: Manuela fatica a dire addio a tutti

Una proposta cambierà la vita a Manuela. Micaela ha chiesto alla sorella di seguirla a Torino, dove intende trasferirsi per ricominciare e per stare lontano da Ferri. Dopo un’attenta riflessione e soprattutto dopo l’ennesimo litigio avuto con Niko (per colpa di Valeria), Manu deciderà di seguire il suggerimento della gemella ma diversamente da lei, non le sarà facile dire addio a tutti. Mentre Micaela chiuderà ogni rapporto, soprattutto di lavoro, per Manuela sarà molto più pesante lasciare il Vulcano, i suoi colleghi e i suoi amici e proverà tanto dolore.

Un Posto al Sole: Rosa alle prese con una lite tra Clara ed Eduardo

A casa di Rosa busserà Clara insieme ai suoi figli. La Curcio confesserà all’amica – e cognata – di aver discusso con Eduardo e di voler mettere distanza tra loro. La Picariello si troverà a gestire una crisi famigliare in piena regola, che arriverà in un momento in cui anche lei non se la passa per nulla bene. Riuscirà a non farsi condizionare più del dovuto da questa situazione? Vi anticipiamo che oltre ad Alberto, padre di Federico, in questa faccenda finirà per essere coinvolto pure Damiano, che ha già una grossa gatta da pelare con Viola.

Damiano deluso da Viola, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Damiano verrà coinvolto nelle faccende famigliari di Clara ed Eduardo ma dovrà risolvere anche le sue. Sì perché non riuscirà a mandar giù il boccone amaro del rifiuto di Viola. La Bruni non ha accettato di andare a convivere con lui e fatica a spiegare al compagno tutte le paure che in questi anni ha accumulato. La figlia di Ornella non se la sente di fare, almeno per ora, questo passo e la cosa ha reso Renda molto nervoso ma soprattutto ha raffreddato il suo atteggiamento nei confronti della mamma di Antonio. La crisi tra loro rientrerà o porterà i due ad allontanarsi per sempre?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.