Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2024: Alberto si allea con Torrente mentre Giulia e Niko deludono Renato

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 agosto 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50.

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 agosto 2024. Nelle puntate della Soap di Rai3 vedremo Alberto prendere accordi con Torrente per vendicarsi di Sabbiese mentre Roberto sarà sempre più deciso a screditare Ida ma Magdalena comincerà a remargli contro. Giulia, Niko e Jimmy decideranno di non partire per la Sicilia e Renato sarà molto deluso di non vedere la famiglia riunita. Mariella pregherà Guido di partire con lei e Lollo per Palinuro, per amore del loro figlio, che sta soffrendo per la situazione che si è creata tra i suoi genitori.

Puntata in onda Lunedì 5 agosto 2024

Giulia non sa cosa fare. La Poggi è combattuta sul restare a Napoli per stare accanto a Luca oppure partire per la Sicilia e stare insieme alla sua famiglia. Renato, infastidito da questo suo tentennamento, la costringe a prendere velocemente una decisione ma finisce per litigare con lei. Silvia e Michele tornano a casa e sono immediatamente travolti dalla crisi che ha colpito Guido e Mariella. Samuel invece decide di proporre a Micaela di fare un viaggetto insieme e di passare così le vacanze estive. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 agosto 2024

Puntata in onda Martedì 6 agosto 2024

Guido ha chiesto a Michele di potersi trasferire da loro e Michele ha acconsentito. Saviani comincia però a sentire il peso della presenza dell’amico mentre Mariella, dopo la sua ultima decisione, è molto delusa dal marito ma soprattutto preoccupata per Lollo, che sta soffrendo molto. Giulia prende la sua decisione e sceglie di rimanere accanto a Luca, con cui si godrà un piccolo viaggetto. Renato è molto deluso anzi proprio arrabbiato con la sua ex e tocca a Raffaele calmarlo. La vacanza di Samuel e Micaela si rivela molto poco tranquilla e ci sono dei risvolti dolorosi per Samuel. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 agosto 2024

Puntata in onda Mercoledì 7 agosto 2024

Roberto non vuole arrendersi e continua a voler screditare Ida davanti al giudice, che deciderà il futuro di Tomasso. Per avere l’affidamento del piccolo, Ferri è disposto a tutto. Magdalena, la zia di Ida, prende una decisione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Cos’ha pensato di fare? Mariella prega Guido di partire a Palinuro con lei e Lollo, per amore del loro figlio. Il Del Bue deve prendere la sua decisione e non è una situazione facile. Samuel vuole sapere cosa davvero Micaela pensa della loro relazione e dopo aver insistito con lei affinché glielo dicesse, il Piccirillo fa una scoperta sconvolgente. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 agosto 2024

Puntata in onda Giovedì 8 agosto 2024

Magdalena ha deciso di dire di no a Ferri e di non obbedire ai suoi ordini, soprattutto dopo aver incontrato Ida a Il Vulcano. Roberto si trova a gestire una situazione molto più complessa del previsto. Marina è sempre più preoccupata per il marito e teme, a ragione, che abbia in mente qualcosa di molto losco. Alberto continua a essere intrattabile, torvo e sempre più chiuso in se stesso. Per il Palladini è però in arrivo una visita inaspettata. Nunzio e Diana si preparano a partire mentre Rossella decide di lavorare per tutta l’estate. Niko e Jimmy sono in partenza per Formentera mentre Manuela ha deciso di seguire Filippo e Serena a Matera. Renato non si capacita ancora che la famiglia non si troverà riunita in Sicilia ed è dispiaciuto di non aver convinto tutti a partire per raggiungere Angela, Franco e Bianca. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell'8 agosto 2024

Puntata in onda Venerdì 9 agosto 2024

Clara, Eduardo e Federico si stanno godendo la loro ritrovata pace ma Alberto è in agguato e mette in atto il suo piano vendicativo, che sconvolgerà presto tutti. Palladini ha deciso di rivolgersi a Torrente per farla pagare a Sabbiese. Marina non sa più che fare con Roberto ed è delusa dal comportamento del marito mentre Raffaele e Viola sono pronti a partire per Barcellona per raggiungere Ornella e Patrizio. Damiano porta Manuel a Gaeta mentre Rosa prende il posto del Giordano in portineria. La Picariello, con queste partenze e con Palazzo Palladini così vuoto, si sentirà molto sola. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 agosto 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.