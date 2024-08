Un Posto al Sole Anticipazioni 6 agosto 2024: Giulia prende la sua decisione. Resterà con Luca!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 6 agosto 2024, Giulia deciderà di rimanere con Luca e di partire con lui. Renato ne sarà molto deluso. Intanto Samuel farà alcune domande a Micaela e vorrà sapere se la ragazza sta prendendo sul serio la loro relazione. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 6 agosto 2024, alle ore 20.50, Giulia prenderà la sua decisione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi sceglierà di seguire Luca e di partire con lui. La mamma di Niko rinuncerà quindi al viaggio in Sicilia e deluderà Renato, con cui ha avuto un duro confronto. Toccherà a Raffaele calmare l’amico e non fargli più perdere la pazienza. Intanto Michele comincerà a non sopportare più la presenza di Guido a casa sua mentre Mariella sarà molto delusa dall’atteggiamento del marito, che rischia di far soffrire Lollo più del dovuto. L’Altieri, per amore del figlio, farà una richiesta molto importante al consorte. La vacanza di Micaela si rivelerà molto poco tranquilla e Samuel farà alla ragazza delle domande molto importanti sulla loro relazione e resterà sconvolto dalle risposte che riceverà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia prende la sua decisione

Giulia e Renato hanno litigato e la Poggi è molto dispiaciuta che si sia creata tensione con il suo ex marito. Capirà però di non poter scombinare tutto solo per non far innervosire il padre dei suoi figli. Dopo aver a lungo riflettuto sul da farsi, Giulia prenderà la sua decisione e sceglierà di rimanere accanto a Luca e di partire con lui. Questa novità farà inquietare Renato e lo renderà molto nervoso, visto che si renderà sempre più conto che il suo desiderio di riunire la famiglia è ormai naufragato. Toccherà a Raffaele fargli tornare il sorriso con qualche buona parola da amico.

Un Posto al Sole: Video Riassunto della puntata della Soap in onda il 6 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Un Posto al Sole del 6 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella fa un appello a Guido

Guido se n’è andato di casa e ha trovato ospitalità da Michele. Saviani comincerà a soffrire della presenza dell’amico nel suo appartamento e la convivenza non sarà per nulla facile. Intanto Mariella sarà sempre più delusa dal comportamento del marito ma soprattutto sarà preoccupata per la reazione di Lollo. Per evitare che il suo bambino soffra ancora di più, l’Altieri farà a Guido una richiesta molto importante e accorata. Il Del Bue la starà ad ascoltare oppure continuerà a non volerle stare accanto?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel vuole la verità!

Samuel si è fatto avanti con Micaela e le ha chiesto di passare insieme le ferie estive. La Cirillo non è però stata entusiasta e anzi capirà che la vacanza con sua madre è diventata molto poco tranquilla. Il Piccirillo sentirà di dover chiarire delle cose con la sua fidanzata e le domanderà la sua opinione sul loro rapporto. L’aiuto chef vorrà sapere se la ragazza considera seria o no la loro relazione. La risposta che si sentirà dare non gli piacerà per nulla e anzi lo colpirà dritto al cuore.

