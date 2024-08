Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2024: Nuovi problemi all'orizzonte per Roberto. Marina trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l’8 agosto 2024. Nell’episodio della Soap, Roberto sarà in difficoltà con Magdalena, che diventerà sempre più difficile da gestire.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto sarà costretto a rivedere in parte i suoi piani. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Magdalena darà del filo da torcere a Ferri e tutto questo dopo aver visto Ida a Il Vulcano. Marina intanto continuerà a tenere d’occhio il marito e spererà che l’uomo non si metta nei guai. La Giordano sarà sempre convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa e che stia per combinarne una delle sue. Alberto proseguirà con il suo desiderio di vendetta. L’avvocato sarà sempre più torvo e sibillino e un’inaspettata visita renderà la situazione ancora più complicata e pericolosa per Clara ed Eduardo. Nunzio e Diana saranno in partenza mentre Rossella rimarrà a Napoli a lavorare. Niko e Jimmy si prepareranno a volare a Formentera e Renato non riuscirà a nascondere il dispiacere che sta provando per non essere riuscito a riunire la famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto alle prese con i “capricci” di Magdalena

Roberto ha in mente solo una cosa: riavere Tommaso. Il giorno dell’udienza per l’affidamento del piccolo si sta avvicinando e lui sta lavorando giorno dopo giorno per screditare Ida e convincere il giudice a dare a lui la custodia del bambino. Per ottenere la vittoria, Ferri ha preso accordi con Magdalena. Peccato però che la zia di Ida abbia preso un’iniziativa rischiosa e ora faccia i capricci. Il manager si troverà a non riuscire più a gestirla come vorrebbe e si sentirà sempre più impotente e infastidito. Marina lo terrà sempre d’occhio, certa che le stia nascondendo qualcosa. Per la Giordano non sarà però facile capire cosa stia tramando il marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una visita inaspettata rende Alberto ancora più pericoloso

Alberto ha un piano di vendetta contro Clara ed Eduardo. Palladini non ha mai perdonato la sua ex e non ha mai accettato che lei gli portasse via Federico. L’avvocato è furioso con lei ma lo è soprattutto contro Sabbiese, colpevole di aver convinto la Curcio a seguirlo e a entrare con lui nel programma protezione testimoni. Alberto non vede l’ora di prendersi la sua rivincita e si sentirà molto più vicino a questa grazie a un’inaspettata visita. Alla sua porta busserà qualcuno che condivide il suo stesso obiettivo e che, aiutandolo, finirà per mettere davvero in pericolo – di vita – Sabbiese.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato deluso da tutta la sua famiglia

Le vacanze estive stanno per cominciare. Nunzio e Diana partiranno insieme mentre Niko e Jimmy saranno pronti a lasciare Napoli alla volta di Formentera. Giulia ha preso la sua decisione e starà accanto a Luca e Renato si troverà solo a raggiungere Angela ad Agrigento. Il Poggi sarà molto deluso dalle scelte di tutti i suoi cari e sarà evidentemente dispiaciuto di non essere riuscito a riunire la sua famiglia. Rossella invece rimarrà a Napoli e si concentrerà sul suo lavoro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 agosto 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.