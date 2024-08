Un Posto al Sole Anticipazioni 7 agosto 2024: Guido a un bivio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Guido si troverà in difficoltà. Il Del Bue non saprà se accettare la richiesta di Mariella di partire a Palinuro con lei e Lollo e provare a ricucire il loro rapporto. Intanto Roberto continuerà a voler screditare Ida e a essere convinto che Magdalena gli darà una mano. La donna però farà qualcosa di rischioso, che lascerà tutti senza parole. Samuel continuerà a voler sapere cosa Micaela pensi della loro relazione ma si troverà di fronte a una realtà che non gli piacerà per nulla anzi gli provocherà un grande dolore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido a un bivio

Guido se n’è andato di casa e Mariella ha tentato l’ultima strategia per cercare di salvare la loro famiglia. Preoccupata per la sofferenza di Lollo, ormai evidente, l’Altieri ha chiesto al marito di partire insieme a Palinuro e passare delle vacanze solo loro tre. L’intento della vigilessa è quello di ricucire il rapporto con il consorte e sperare di poter mettere un punto alla dolorosa crisi che li ha travolti da mesi. Il Del Bue si troverà davanti a un bivio e non saprà se dire di sì all’accorato appello della moglie oppure continuare a starle lontano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non molla la presa su Ida

Distruggere Ida è diventato il chiodo fisso di Roberto. Ferri vuole a ogni costo vincere la causa per l’affidamento di Tommaso ma deve dimostrare al giudice che la madre del bambino è incapace di prendersi cura di lui. Se riuscisse a screditare la Kovalenko la vittoria sarebbe la sua. È per questo che ha preso accordi con Magdalena, la zia di Ida che sembrerà destinata a dargli una mano in udienza. Ma all’improvviso, la donna prenderà un’iniziativa molto rischiosa, che metterà in discussione tutto. Cosa succederà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel distrutto da Micaela

È da tempo che Samuel vuole chiarezza nel suo rapporto con Micaela ma soprattutto che desidera che la Cirillo prenda sul serio il loro rapporto. Il ragazzo è sinceramente innamorato della gemella di Manuela e vorrebbe che anche lei lo fosse di lui. Durante le vacanze, il Piccirillo ha fatto delle domande specifiche alla giovane e le risposte che riceverà saranno molto dolorose. Lo chef sarà gelato dalle vere intenzioni della mamma di Jimmy e stavolta potrebbe prendere le distanze.

