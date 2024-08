Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2024: Giulia e Renato in lite mentre Samuel propone a Micaela di partire insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 agosto 2024. Nell’episodio della Soap, Giulia non saprà se partire o meno per la Sicilia o restare a Napoli con Luca e finirà per litigare con Luca. Samuel vorrà partire con Micaela ma...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Giulia dovrà fare una scelta molto importante ma non saprà cosa fare. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi sarà costretta a scegliere se rimanere accanto a Luca oppure partire per la Sicilia. Renato, desideroso di stare con tutta la sua famiglia, imporrà all’ex moglie di decidersi velocemente e finirà per bisticciare con lei. Intanto Silvia e Michele torneranno dal loro viaggio e si troveranno a gestire la crisi di Guido e Mariella, con il Del Bue deciso a lasciare la sua casa. Samuel invece si farà avanti e chiederà a Micaela di partire insieme per una vacanza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia e Renato in lite

Renato smania per raggiungere Angela in Sicilia ma la sua famiglia non sembra del suo stesso avviso. Niko ha in mente altre mete mentre Giulia sembra preoccupata di lasciare Luca da solo a Napoli. La Poggi dovrà prendere velocemente una decisione e si chiederà se sia giusto o meno abbandonare il De Santis e partire oppure se sia più corretto raggiungere sua figlia ad Agrigento. Il suo ex marito non avrà dubbi su cosa sia meglio fare e la spingerà a smetterla di tentennare su questa storia. Deve fare le valigie e partire con lui. Questo atteggiamento – che a Giulia proprio non piacerà – finirà per farli litigare e sarà Raffaele a dover calmare il suo amico e a farlo ragionare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele alle prese con la crisi di Guido

Silvia e Michele si sono concessi qualche giorno di vacanza e al loro ritorno pregheranno di poter ripartire nuovamente. I due si troveranno coinvolti, in ogni modo, nella crisi che ha colpito Mariella e suo marito. Come se non bastasse la situazione già ampiamente difficile, Guido se n’è andato di casa e chiederà al Saviani di poter stare da lui per qualche tempo. Lo speaker accetterà di accoglierlo ma si renderà conto che l’aiuto prestato comincerà a essere un vero e proprio peso. L’Altieri non saprà più come fare né con il consorte né con Lollo, la vera vittima di tutta questa storia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel vuole partire con Micaela

Samuel sta cercando di creare una relazione stabile e duratura con Micaela ma non è semplice convincere la Cirillo a calmare i suoi bollenti spiriti e a lasciarsi coinvolgere totalmente da una storia d’amore. Il Piccirillo riuscirà a farsi coraggio e a farsi avanti per chiedere alla compagna di partire insieme a lui. Lo chef proporrà a Micaela di fare un viaggetto estivo per rafforzare il loro rapporto e per stare finalmente soli. Vi anticipiamo che la sorella di Serena accetterà ma che la vacanza non andrà come sperato dal povero Samu.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.