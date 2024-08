Un Posto al Sole Anticipazioni 9 agosto 2024: Alberto e Torrente alleati. La vendetta è vicina!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 9 agosto 2024, Alberto proporrà a Torrente un'alleanza per distruggere Sabbiese. La vita di Clara e di Federico sta per cambiare di nuovo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 9 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto si farà sempre più pericoloso. Stavolta il Palladini organizzerà il suo piano di vendetta con Torrente, con cui ha deciso di allearsi per farla pagare a Sabbiese. Stanno davvero per finire i giorni di felicità e serenità per Clara, Eduardo e Federico? Intanto Marina sarà molto delusa dal comportamento di suo marito e il loro rapporto potrebbe risentirne. Raffaele e Viola stanno per partire a Barcellona per raggiungere Ornella e Patrizio mentre Damiano porterà Manuel a Gaeta. Rosa prenderà il posto del Giordano e si occuperà della portineria di Palazzo Palladini. La Picariello si sentirà un po’ sola con tutti lontani dalla città e con Palazzo Palladini praticamente vuoto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto si allea con Torrente

La visita inaspettata di Alberto si è rivelata essere Torrente. Il boss ha saputo di lui e della sua situazione con suo figlio e ha deciso di fargli visita per trovare un punto di incontro. Palladini ne approfitterà subito e proporrà al boss il suo piano per vendicarsi di Sabbiese. L’avvocato si rivelerà cinico e spietato più che mai e non si farà alcuno scrupolo di scendere a patti con un criminale pur di prendersi la sua rivincita ma soprattutto riprendersi Federico. La vita del piccolo, quella di Clara e quella soprattutto di Eduardo – vero obiettivo dei due alleati – cambierà per sempre. Alberto si convincerà che molto presto suo figlio tornerà da lui ma potrebbe pentirsi delle sue azioni se Torrente – ed è possibile - non rispetterà i termini del loro accordo e non metterà in pericolo pure il piccolo Fede.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto di nuovo ai ferri corti?

Nuovi problemi all’orizzonte hanno portato Roberto a diventare sempre più nervoso. L’atteggiamento del Ferri non piacerà per nulla a sua moglie. Marina sta tenendo d’occhio il marito da tempo ed è certa che le stia nascondendo qualcosa. Lo strano e fastidioso comportamento del consorte, la porteranno a prendere le distanze da lui e potrebbe causare un’altra frattura tra loro, stavolta più grave e duratura. Il manager sembrerà non curarsene, preso com’è dal suo desiderio di riavere Tommaso e schiacciare Ida.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa sostituisce Raffaele per le vacanze estive

Palazzo Palladini si svuoterà per le vacanze estive. Raffaele e Viola partiranno per Barcellona e raggiungeranno Ornella e Patrizio. Damiano lascerà Napoli e si trasferirà qualche giorno a Gaeta con Manuel. Rosa rimarrà in città e si occuperà della portineria del palazzo. La Picariello si sentirà un po’ sola in queste settimane di ferie ma cercherà di non pensare alla solitudine e di concentrarsi sul suo lavoro. Il Giordano e tutti gli inquilini contano su di lei, che sarà sicuramente all’altezza della situazione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.