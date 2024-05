Un Posto al Sole Anticipazioni dal 3 al 7 giugno 2024: il ritorno di Lara spaventa Ferri e Marina

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 3 giugno 2024

Diego e Ida tirano in ballo Lara per rifarsi sui Ferri. Il piano è quello di farla testimoniare durante il processo per Tommy per alleggerire la responsabilità di Ida nella faccenda. Lara accetterà la loro richiesta di aiuto? Nel frattempo Rossella si trova a dover affrontare la sua nuova gelosia nei confronti di Virginia, l’ex moglie di Riccardo, che sembra decisa a riconquistarlo. Ancora problemi per Mariella e Guido, ora che Claudia si è trasferita a casa di Silvia.

Puntata in onda Martedì 4 giugno 2024

Niko non è d’accordo con l’iniziativa di Diego e Ida, ma la coppia decide di portare avanti il piano. Il ritorno di Lara nella vita dei Ferri mette in difficoltà i coniugi. Per Rossella e Riccardo arriva un nuovo confronto. Le parole di lui, però, spiazzano Rossella che chiede aiuto alla mamma. Silvia riuscirà a farla ragionare? Claudia non molla Guido lasciando Mariella in balia della sua grande sofferenza.

Puntata in onda Mercoledì 5 giugno 2024

Virginia è decisa a riprendersi Riccardo e Rossella si trova costretta a fare chiarezza una volta per tutte con i suoi sentimenti. Diego comincia ad avere i primi dubbi riguardo la sua decisione di coinvolgere Lara. La stessa Martinelli incontra Marina ammettendole di essere molto pentita degli errori commessi in passato.

Puntata in onda Giovedì 6 giugno 2024

Lara lascia Roberto e Marina nella più grande confusione. Ferri è pronto a vendicarsi. Rossella è sempre più convinta di aver perso Nunzio per sempre, soprattutto dopo la particolare richiesta fatta da Diana al ragazzo. Belle notizie invece per Rosa e Manuel, che possono finalmente tornare a casa propria.

Puntata in onda Venerdì 7 giugno 2024

Marina e Roberto sono però sempre più convinti che Lara possa fargli perdere il bambino. Ida e Diego sperano nell'aiuto della Martinelli. Attimi di panico per Luca. Un nuovo episodio, legato alla sua malattia, non convince però Ornella. La donna scoprirà la verità? Intanto prosegue a gonfie vele la storia tra Niko e Valeria, con Manuela apparentemente serena.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.