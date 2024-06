Un Posto al Sole Anticipazioni 5 giugno 2024: Diego ha paura. Lara è un pericolo?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 5 giugno 2024, Diego comincerà a sospettare che Lara sia pericolosa per lui e Ida. La Martinelli aiuterà Marina e Roberto e non loro? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap in onda su Rai3.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Diego comincerà ad avere dei dubbi su Lara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Giordano guarderà con sospetto la Martinelli e inizierà a credere che la decisione sua e di Ida di chiederle aiuto, non sia stata così tanto brillante. A mettergli la pulce nell’orecchio sarà la stessa Lara, che incontrerà Marina e le rivelerà di essere pentita per quello che ha fatto e pronta a prendere la decisione più giusta per il piccolo Tommaso. Intanto Virginia vorrà recuperare il suo rapporto con Riccardo e Rossella, che non potrà negare di essere gelosa, dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. Per lei non sarà però facile; saranno in arrivo nuovi ostacoli da superare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego dubita di Lara. La Martinelli è un pericolo per Ida

Diego e Ida hanno chiesto aiuto a Lara ma la decisione di rivolgersi a lei affinché testimoniasse a favore della Kovalenko potrebbe diventare pericolosa. Diego comincerà a sospettare che la loro scelta non sia stata giusta e che la Martinelli possa non dar loro il sostegno sperato. Lara infatti si dimostrerà pronta sì a fare qualcosa per il bene di Tommaso ma non specificherà che tipo di azioni sarà disposta a fare. La donna potrebbe pure sostenere la tesi di Roberto e Marina ed essere d’accordo che Tommy possa avere un futuro solo con loro come genitori. Il Giordano dovrà tenerla d’occhio e proteggere Ida a ogni costo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara pronta a proteggere Tommaso

Le paure di Diego saranno più che motivate. Lara si dimostrerà una persona diversa, molto più attenta al bene di Tommaso rispetto al passato. La donna rivelerà a Marina, con cui avrà un incontro veloce ma intenso, di essersi pentita per quello che ha fatto e di essere pronta a fare la scelta migliore per il futuro del bambino. Si apriranno quindi due prospettive. La Martinelli potrebbe aiutare Ida e testimoniare a suo favore oppure avvalorare la tesi di Roberto e sua moglie e credere lei stessa che il piccolo Tommy debba crescere in una famiglia agiata, che lo ama e che gli potrà garantire un futuro roseo. Quale sarà la sua decisione? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Virginia torna alla carica con Riccardo

Virginia è tornata a Napoli e sembra decisa a fare sul serio con Riccardo. La dottoressa vuole riconquistare l’ex marito e stavolta non ha intenzione di farsi mettere in un angolo. Rossella sta osservando da giorni questa situazione e non ha potuto fare a meno di provare una forte gelosia. La Graziani sarà costretta a fare i conti con i propri sentimenti, che ora dovranno emergere chiari e privi di qualsiasi dubbio. Per Ross non sarà un momento facile; nuovi problemi e nuovi ostacoli potrebbero farla vacillare e portarla a credere di aver perso tutto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 giugno 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.