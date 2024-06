Un Posto al Sole Anticipazioni 6 giugno 2024: Rossella ha perso tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 giugno 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Rossella penserà di aver perso Nunzio... e pure Riccardo. Roberto sarà in preda all'ira e giurerà di farla pagare a Lara.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 6 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Rossella suderà freddo. La ragazza comincerà a pensare di aver perso per sempre Nunzio e di non avere nemmeno più chance con Riccardo, braccato da Virginia. Nel frattempo, Diana farà una richiesta inaspettata al Cammarota mentre per Rosa e Manuel, dopo mesi di disavventure, arriverà il momento di tornare nella loro casa. Roberto sarà una furia e vorrà la sua vendetta ora più che mai. La visita di Lara a Palazzo Palladini e il suo ritorno in pista ha fatto irritare Ferri e stavolta non la farà passare liscia né alla Martinelli né a Ida e Diego.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella ha perso tutto?

Per Rossella le cose si stanno mettendo molto male. La ragazza sta cercando di fare chiarezza nel suo cuore e di capire i suoi veri sentimenti. Vedere Riccardo accanto a Virginia – tornata alla carica – le ha scatenato una forte gelosia ed è chiaro che qualcosa non vada, visto che ha scelto Nunzio. Ma anche con il Cammarota la situazione non è delle migliori. Lo chef è sempre più vicino a Diana e la sintonia tra loro sta crescendo di giorno in giorno, tanto che l’architetto si lascerà andare a una richiesta inaspettata, che spiazzerà completamente il suo amico. Ross comincerà a pensare di aver perso tutto e di non aver più alcuna chance né con il cuoco né con il dottore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa e Manuel tornano a casa

Saranno momenti di grande emozione per Rosa. La Picariello potrà finalmente tornare nella sua casa. Dopo mesi di grande tensione, la mamma di Manuel sarà felice di fare rientro nel suo appartamento, proprio quello per cui ha combattuto strenuamente e per cui ha rischiato grosso. Rosa saluterà Giulia e la ringrazierà per la sua ospitalità ma si preparerà anche a salutare Clara, che presto sposerà il suo Eduardo e partirà con lui… Alberto permettendo!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto scatena la sua ira

Il ritorno di Lara ha agitato Marina e Roberto. I due hanno paura che la Martinelli accetti di aiutare Ida e testimoni a favore della ragazza, affinché possa rivendicare i suoi diritti su Tommaso. Ferri non le lascerà fare quello che vuole, così come non glielo ha permesso in passato. L’imprenditore farà scoppiare tutta la sua ira contro la sua ex e la punirà per essersi permessa di presentarsi a Palazzo Palladini e di aver parlato persino con Marina. Cosa avrà in mente Roberto? Dovremo temere qualche azione scellerata? Intanto Diego avrà paura. Il Giordano penserà che chiedere aiuto a Lara possa presto rivelarsi una bruttissima e pericolosa idea.

