Un Posto al Sole Anticipazioni 4 giugno 2024: Il ritorno di Lara agita Marina e Roberto. Cosa succederà ora?

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 giugno 2024. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Marina e Roberto saranno sconvolti dal ritorno di Lara. La Martinelli dichiarerà loro guerra?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 giugno 2024, alle ore 20.50, Marina e Roberto saranno sconvolti dal ritorno di Lara nella loro vita. Ferri e sua moglie capiranno di doversi guardare le spalle anche dalla loro antica nemica e non solo da Ida, determinata e pronta a tutto per metterli in difficoltà e riacquistare i suoi diritti su Tommaso. Niko non sarà molto convinto che le azioni della sua assistita e di Diego portino al risultato da loro sperato e tenterà di metterli in guardia. Rossella cercherà conforto in sua madre dopo il duro scontro contro Riccardo. Silvia tenterà di far ragionare la figlia e di farle finalmente capire quali sono i suoi veri sentimenti. Claudia continuerà a vivere dalla Graziani senza rendersi minimamente conto del caos che sta scatenando nella vita matrimoniale di Guido e Mariella, che sarà sempre più delusa dalla freddezza del marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto sconvolti dal ritorno di Lara

Sembrava che il pericolo Lara fosse ormai archiviato e che l’ex compagna di Roberto fosse ormai un brutto ricordo del passato. Ma le cose stanno cambiando e Diego e Ida hanno chiesto aiuto alla Martinelli e sperano che lei, con la sua testimonianza, renda meno grave la posizione della Kovalenko. Il ritorno della sua rivale ha lasciato Marina senza parole ma anche suo marito non è per nulla felice di doversi di nuovo guardare le spalle dalla donna che lo ha preso in giro per diverso tempo e che gli ha quasi fatto perdere l’amore della sua vita. Ferri e la Giordano dovranno sfoderare le loro migliori armi e proteggersi da lei e dai nuovi guai che troveranno sul loro cammino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko mette in guardia Ida e Diego

Roberto e Marina sfodereranno le loro armi migliori per difendersi da Lara, che sembrerà pentita e decisa a fare ammenda. Sconvolti dal suo ritorno ma soprattutto spaventati che il pentimento della Martinelli finisca per mettere loro nei guai e per far loro perdere Tommaso, i due terranno la guardia ben alzata. Niko capirà che la situazione si sta complicando ulteriormente e non sarà per nulla contento che la sua assistita abbia contattato Lara e che l’abbia rimessa in gioco. L’avvocato metterà in guardia Ida e il figlio di Raffaele, speranzoso che i due ragazzi non commettano passi falsi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia mette Mariella ko

Claudia si è trasferita da Silvia e non riesce a capire che la sua presenza a Palazzo Palladini sta creando un vero caos. La Costa continuerà a stare vicina a Guido, sempre più attratto da lei, e a mettere Mariella con le spalle al muro. L’Altieri non saprà più che fare, soprattutto perché suo marito aumenterà la freddezza nei suoi confronti. Intanto Rossella, dopo il confronto con Riccardo, cercherà conforto in sua madre. Silvia tenterà di far aprire gli occhi alla sua bambina e a farle capire che non è più tempo di scherzare. Deve fare sul serio chiarezza sui suoi sentimenti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.