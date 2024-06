Un Posto al Sole Anticipazioni 3 giugno 2024: Diego e Ida chiedono aiuto a Lara!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 giugno 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Ida e Diego cercheranno di convincere Lara a dar loro una mano. Cosa farà la Martinelli?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 giugno 2024 su Rai3, alle ore 20.50, Diego e Ida cercheranno l’appoggio di Lara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi chiederanno alla Martinelli di testimoniare in loro favore, alleggerendo le colpe della madre di Tommaso, al momento del processo. Intanto Rossella cercherà di soffocare la sua gelosia nei confronti di Virginia e Riccardo e dovrà forzarsi a non mostrare alcun sentimento. Per lei però arriverà presto il momento di fare i conti con se stessa. Tra Mariella e Guido continueranno a esserci malumori e incomprensioni, esacerbati dal trasferimento di Claudia a casa di Silvia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego e Ida chiedono aiuto a Lara

Diego è tornato al fianco di Ida ed è pronto a darle una mano in vista dell’imminente processo. I due ragazzi hanno trovato un modo per sostenere la loro causa e per rendere le cose meno difficili per la Kovalenko. Hanno infatti deciso di contattare Lara. Il Giordano e la sua amata chiederanno alla Martinelli di sostenerli durante questo difficile percorso, testimoniando a favore di Ida e rivelando a tutti le grandi difficoltà che la ragazza ha dovuto affrontare per poter sopravvivere. Ma cosa deciderà Lara? Si lascerà convincere a raccontare la verità e a dare una mano alla donna che lei stessa ha contattato e che le ha venduto suo figlio per poter dare una vita dignitosa alla sua famiglia e prestare le cure necessarie al padre?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella soffoca la sua gelosia per Riccardo

Rossella è rimasta sconvolta dal ritorno a Napoli di Virginia. La Graziani ha compreso perfettamente che l’ex moglie di Crovi è tornata per tentare di riconquistare Riccardo, ora che il loro matrimonio è fallito. Quello che però non prevedeva è che avrebbe provato una forte gelosia nei suoi confronti e che avrebbe dovuto dissimulare il tutto, per non dare troppo nell’occhio e per non creare ulteriori malumori con il suo ex. Ross non potrà certo rivendicare alcun diritto sul medico che ha lasciato sull’altare, preferendogli poi successivamente Nunzio. Ma come fare ora a non lasciarsi trasportare dai sentimenti? La giovane dottoressa saprà mantenere la calma?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi malumori mettono in crisi Mariella e Guido

Guido è affascinato da Claudia ed è ormai evidente che il vigile provi qualcosa per l’attrice. La cosa è saltata all’occhio pure di Mariella, che sta cercando di lottare per evitare che tutto finisca tra loro. Il trasferimento della Costa a casa di Silvia rischierà di peggiorare le cose e di complicare la loro già precaria situazione. Si scateneranno nuovi malumori e nuove tensioni, che metteranno l’Altieri con le spalle al muro e che le faranno credere di aver davvero poche speranze di salvare il suo matrimonio. Avrà ragione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.