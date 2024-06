Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2024: Chi aiuterà Lara? Diego, Ida, Roberto e Marina sono in trepidante attesa

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 7 giugno 2024 Diego, Ida, Roberto e Marina aspetteranno le mosse di Lara. A favore di chi testimonierà la Martinelli? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap in onda su Rai3.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Diego, Ida, Roberto e Marina saranno in trepidante attesa delle mosse di Lara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due coppie potranno solo aspettare le prossime azioni della Martinelli e spereranno che la donna non le metta nei guai. Diego e Ida avranno ancora la speranza che Lara possa testimoniare a loro favore. Intanto Luca vivrà un altro drammatico momento di oblio, dovuto alla sua malattia e Ornella se ne renderà conto. La Bruni avrà la conferma che qualcosa non va nel suo amico medico. La storia d’amore tra Niko e Valeria continuerà a gonfie vele e pure per Manuela sembreranno tempi d’oro. La Cirillo sarà davvero serena oppure ci sarà ancora tumulto nel suo cuore?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto tengono d’occhio Lara

Il ritorno di Lara ha agitato Roberto e Marina. I Ferri sono consapevoli che con la Martinelli di nuovo tra loro, le cose potrebbero andare molto male. Se la donna testimoniasse a favore di Ida e raccontasse qualche dettaglio favorevole alla Kovalenko, loro perderebbero per sempre Tommaso. Saranno momenti di grande tensione e Roberto potrebbe escogitare qualche stratagemma per costringere la sua ex compagna alla resa e a spingerla a passare dalla loro parte. Cosa farà? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego contano sull’aiuto di Lara

Lara ha rivelato di avere intenzione di voler fare del bene a Tommaso e ha confessato di voler prendere la decisione più giusta per il futuro del bambino. La donna non ha però spiegato cosa intenda davvero fare e come Marina e Roberto anche Ida e Diego saranno in trepidante attesa. I due ragazzi spereranno che la Martinelli testimoni a loro favore e che davanti al giudice dia una versione dei fatti favorevole per la Kovalenko. Il destino di Tommy è ancora incerto. Chi si occuperà di lui e chi lo crescerà? Sarà sua madre o saranno i suoi genitori adottivi che potranno dargli una vita agiata e senza problemi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella in ansia per Luca

Ornella potrebbe scoprire che Luca sta male. La Bruni assisterà a un momento di buio del medico, colpito da uno degli sgradevoli episodi di amnesia e confusione, dovuti alla sua malattia. L’ex primario potrebbe venire a conoscenza del grande segreto del De Santis e, preoccupata che possa nuocere a qualche paziente, potrebbe persino metterlo nei guai. Riuscirà Giulia a coprire il suo amato amico un’altra volta? Intanto la relazione tra Niko e Valeria andrà per il meglio e anche Manuela sembrerà essere finalmente contenta. Ma la felicità della Cirillo sarà vera o sarà solo apparenza?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 giugno 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.