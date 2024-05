Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024: Alberto scopre il piano di Clara. Scoppia il caos!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 27 al 31 maggio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 maggio 2024

Alberto scopre il piano di Clara, ovvero quello di entrare nel programma protezione testimoni, e si rende protagonista di un duro confronto con Niko. Avvertita da Rosa, la ragazza decide di prendere in mano la situazione. Intanto l’argomento portato in radio da Michele e Micaela provoca la reazione di Silvia e Samuel, che decidono di affrontare i loro partner alla ricerca di un chiarimento.

Puntata in onda Martedì 28 maggio 2024

Roberto decide di fare causa all’intero condominio dopo aver scoperto che nessuno tra gli altri inquilini di palazzo Palladini ha votato per il licenziamento di Raffaele. Deluso e amareggiato per la situazione, Raffaele prende una drastica decisione. Quale sarà? Alberto e Clara si scontrano, ma la situazione degenera con lui che arriva a minacciare la donna.

Puntata in onda Mercoledì 29 maggio 2024

Raffaele decide di lasciare il suo lavoro per impedire che Roberto faccia del male anche agli altri condomini. Ferri non molla Diego, mentre Nunzio è sempre più motivato ad aiutare Diana e cerca l'aiuto di Rossella. Claudia e Guido sono sempre più vicini e Bice esorta Mariella a reagire e a fare qualcosa per impedire il peggio.

Puntata in onda Giovedì 30 maggio 2024

Delusa per il cambiamento di Diego, Ida trova le forze per prendere una decisione riguardo il suo futuro. Una situazione che non sfugge a Raffaele. Nunzio decide di organizzare una sorpresa a Diana per cercare di risollevarle il morale. Mariella, intanto, è sempre più convinta che il suo matrimonio è arrivato al capolinea.

Puntata in onda Venerdì 31 maggio 2024

Diego spiazza decidendo di aiutare Ida a portare avanti la sua battaglia per restare insieme al figlio. La sorpresa di Nunzio per Diana fa crescere la sintonia tra i due. Rossella, intanto, scopre che l’ex moglie di Riccardo è tornata in città. Mariella cerca di mettere da parte la sua gelosia, ma il comportamento di Claudia che si avvicina sempre di più a Guido peggiora la situazione. Come finirà tra i due?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.