Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2024: Roberto fa causa a Palazzo Palladini mentre Alberto minaccia Clara!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 28 maggio 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio in onda su Rai3 ci rivelano che Roberto vorrà prendersi la sua vendetta ma Raffaele prenderà una decisione che spiazzerà tutti. Intanto Alberto minaccerà Clara. Si metterà molto male per la Curcio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, l’ira di Roberto si scatenerà contro tutto Palazzo Palladini. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri, furioso contro gli altri inquilini che non hanno votato per il licenziamento di Raffaele, deciderà di fare causa contro tutto il condominio. La decisione del manager farà tremare il Giordano e sentendosi in colpa per quanto accaduto, prenderà una decisione difficile ma per lui necessaria. Alberto non riuscirà a trattenere la sua rabbia per quello che ha fatto Clara alle sue spalle. Perso completamente il controllo, il Palladini minaccerà Clara.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto fa causa a Palazzo Palladini

Raffaele sarà licenziato? La risposta è no e a Roberto proprio non va giù. Ferri si è trovato in minoranza durante l’assemblea di condominio da lui indetta per decidere del futuro del portiere. I condomini di Palazzo Palladini non hanno votato a sfavore del Giordano e hanno impedito che venisse cacciato. Il marito di Marina dovrà immediatamente correre ai ripari e prendersi la sua vendetta. Per farla pagare a tutti, deciderà di fare causa a Palazzo Palladini, nessuno escluso. Sarà una decisione che metterà tutti sull’attenti e che scatenerà reazioni inaspettate e tristi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele prende una sofferta decisione

Raffaele è salvo. I condomini non hanno voluto cacciarlo e hanno detto no alla decisione di Ferri di licenziarlo. Ma con l’ira e la vendetta di Roberto non si scherza e il Giordano lo sa perfettamente. Vedendo che il manager è pronto a prendersi la sua rivincita e che non si fermerà fino a quando non l’avrà avuta, il portiere deciderà di proteggere il condominio per cui lavora da anni e che è pure la sua stessa casa. Sceglierà quindi di lasciare lui, di sua spontanea volontà, il suo lavoro, dando al marito di Marina la soddisfazione che va cercando da giorni.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto minaccia Clara

Roberto non sarà il solo a essere in preda all’ira. Mentre la vendetta di Ferri comincerà a dare i suoi frutti, Alberto sarà una furia ed è tutta colpa di Clara. Palladini ha scoperto che la sua ex ha intenzione di sposare Eduardo e di essere inserita, con lui, nel programma protezione testimoni. A preoccuparlo e ad averlo fatto infuriare non è tanto la partenza della Curcio ma il fatto che con lei partirà Federico, suo figlio, e lui non potrà vederlo per diverso tempo. La scelta di Clara non potrà mai convincerlo e visto che la ragazza non intenderà cambiare idea, arriverà a usare le maniere forti. Completamente fuori controllo e perso il senno, la minaccerà senza alcuna pietà. La situazione potrebbe presto diventare molto pericolosa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.