Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2024: Raffaele si licenzia!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole del 29 maggio 2024 Raffaele sembrerà deciso a lasciare il suo lavoro mentre Diego, per proteggerlo, sarà pronto a tradire la fiducia di Ida. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap in onda su Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 29 maggio 2024, alle ore 20.50, Raffaele sarà sempre più determinato a portare a termine la sua idea. Per salvare Palazzo Palladini della denuncia di Roberto, il Giordano ha deciso di lasciare il suo lavoro e di licenziarsi. Una scelta molto dolorosa ma necessaria per impedire a Ferri di vendicarsi e di prendersela con tutti i condomini. Intanto Diego sarà sempre più sotto pressione. Il marito di Marina lo tiene in pugno e lui potrebbe presto tradire la fiducia di Ida, che sino a ora ha creduto in lui. Nunzio invece cercherà l’aiuto di Rossella per dare una mano a Diana mentre tra Claudia a Guido la sintonia sarà in crescendo e Bice metterà in guardia Mariella, spingendola a provare ancora di più gelosia per l’attrice.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele si licenzia

Roberto ha fatto causa a Palazzo Palladini. Ferri vuole vendetta contro i condomini che, invece di seguirlo, hanno deciso di non votare a sfavore del portiere. Questa decisione ha scatenato l’ira dell’imprenditore ma anche costretto il Giordano a prendere una difficile decisione, per impedire che tutti i suoi amici e coinquilini paghino per lui. Il padre di Diego ha quindi deciso di licenziarsi e di lasciare per sempre il lavoro di tutta la sua vita. Non sarà una scelta facile e in molti si opporranno ma forse senza ottenere alcun passo indietro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego tradirà Ida?

Roberto non si limiterà a seminare il panico a Palazzo Palladini e nemmeno a costringere Raffaele a licenziarsi. Ferri terrà in pugno pure Diego, costringendolo a fare una scelta tra proteggere Ida o suo padre. Il ragazzo sarà portato a sostenere il suo papà ma così facendo tradirà la fiducia che la sua amata ripone da sempre in lui. Intanto Nunzio deciderà di aiutare Diana e di seguirla nel suo recupero, che si prevede difficile. Dovrà però chiedere a Rossella una mano e alla Graziani questa richiesta non farà poi così tanto piacere.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Bice scatena Mariella

L’amicizia tra Claudia e Guido sta diventando pericolosa per Mariella. L’Altieri si è resa conto che suo marito è fin troppo affezionato alla sua vecchia conoscenza e che, da quando è arrivata, ha iniziato a non riservarle neanche quelle poche attenzioni che le era rimaste dopo la loro dura discussione. A renderle le cose più difficili ci penserà Bice, che alimenterà in lei la gelosia esortandola a guardarsi le spalle e ad affilare le armi. L’intromissione della Cerruti non avrà una buon influsso sulla vigilessa, che comincerà piano piano a temere che il suo amore stia sfiorendo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.