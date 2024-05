Un Posto al Sole Anticipazioni 27 maggio 2024: Alberto è una furia. Niko e Clara la pagheranno!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 27 maggio 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio in onda su Rai3 ci rivelano che Alberto sfoga la sua rabbia su Niko. Non permetterà a Clara di lasciare Napoli con Federico.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 maggio 2024, alle ore 20.50, Alberto, come prevedibile, sarà una furia. La sua ira sarà terribile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Palladini scoprirà le intenzioni di Clara e non ne sarà per nulla contento. Se davvero la Curcio entrerà nel programma protezione testimoni, lui non potrà più vedere Federico. È una prospettiva che l’avvocato non potrà permettere che succeda e se la prenderà con Niko, colpevole di aver permesso alla sua ex di farsi strane idee. La lite tra i due soci sarà durissima. Intanto Clara, messa al corrente di tutto, deciderà di affrontare faccia a faccia il padre di suo figlio. Silvia e Samuel suderanno freddo dopo aver sentito il programma radio di Michele e Micaela. L’intervento dei due li farà saltare sulla sedia e dovranno affrontare i loro partner, il prima possibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto è una furia. Niko e Clara la pagheranno

Un’ultima sfida attende Clara. La ragazza dovrà affrontare l’ira di Alberto. Come era prevedibile, l’avvocato andrà su tutte le furie quando scoprirà la novità che sta per accadere nella vita della sua ex compagna. Palladini non potrà certo permettere alla ragazza di entrare nel programma protezione testimoni insieme a Federico, altrimenti lui rischierà di non rivedere per diverso tempo suo figlio. Sconvolto da questa notizia e infastidito di non essere stato nemmeno preso in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione riguardasse pure il suo bambino, Alberto sfogherà la sua ira su Niko e lo accuserà di non avergli detto nulla e di non aver fatto nulla per fermare Clara.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara deve intervenire per fermare Alberto. Ci riuscirà?

L’ira di Alberto sarà tremenda. Palladini sarà una furia e non riuscirà proprio a calmarsi. Se la prenderà soprattutto con Niko, che non è intervenuto per fermare Clara e non l’ha nemmeno spinta a parlarne prima con lui, padre di Federico. La situazione rischierà di peggiorare e la Curcio, informata da Rosa di quanto sta accadendo, capirà di dover intervenire di persona. La ragazza si preparerà a un confronto che potrebbe diventare molto pericoloso e che potrebbe rovinare i suoi sogni d’amore. Ma cosa succederà? Alberto riuscirà a trovare con Clara un compromesso o il tutto finirà in tragedia?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Samuel in difficoltà

A Palazzo Palladini i problemi non finiranno qui. Dopo aver sentito il consueto programma radio di Michele e Micaela, Silvia e Samuel cominceranno a sentirsi a disagio. Alcuni discorsi toccati dai due speaker faranno tremare i loro compagni, che penseranno di dover parlare il prima possibile con i partner, per chiarire cosa abbiano voluto dire con i loro discorsi. Ma cosa creerà tanto scalpore da portare la Graziani e lo chef a rabbrividire?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 maggio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.