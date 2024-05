Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2024: Mariella trema. Ha perso per sempre Guido?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 30 maggio 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio in onda su Rai3 ci rivelano che Mariella avrà il timore che Guido sia ormai innamorato di Claudia mentre Ida si sentirà tradita da Diego.

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, Mariella comincerà a temere di aver perso per sempre Guido. Le Anticipazioni della puntata della Soap, in onda su Rai3 il 30 maggio 2024 alle ore 20.50, ci rivelano che l’Altieri sarà sempre più convinta che le parole di Bice corrispondano al vero. Suggestionata dal fatto che l’amica possa avere ragione, la vigilessa comincerà a temere che il suo matrimonio sia in pericolo. Intanto Ida sarà molto delusa da Diego e si convincerà di dover trovare una soluzione ai suoi problemi senza di lui. Raffaele capirà che tra suo figlio e la sua innamorata è successo qualcosa e spererà che non c’entri la sua situazione. Nunzio organizzerà una sorpresa per Diana e Rossella non ne sarà per nulla contenta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella teme di aver perso per sempre Guido

L’amicizia tra Guido e Claudia sta diventando sempre più stretta e Mariella può stare solo a guardare. Bice ci ha messo il carico da novanta, spingendo l’amica a guardarsi meglio le spalle e a non permettere che la vecchia conoscenza di suo marito si prenda libertà che non dovrebbe nemmeno pensare. Le parole della Cerruti hanno fatto breccia nel cuore della Cerruti e l’hanno portata a pensare di avere davvero perso suo marito e di non avere più chance. Tenterà ancora di non cedere ma per lei sarà sempre più difficile non pensare che sia arrivato il capolinea.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida delusa da Diego

Raffaele è pronto a licenziarsi ma le cose non sembrano destinate a risolversi facilmente. Roberto ha preso di mira pure Diego ed è lui che pungola da giorni, affinché faccia qualcosa per lui, in cambio della protezione di suo padre. Il giovane Giordano si è trovato però a dover scegliere se aiutare il suo papà o Ida. Proprio quest’ultima si renderà conto che il suo amato le sta girando le spalle e comincerà a pensare di doversela cavare da sola, trovando per lei una soluzione che le permetta di stare vicina a suo figlio e di non perderlo mai più. Raffaele comprenderà che tra suo figlio e la sua amata è successo qualcosa e spererà che non sia per causa sua ma...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio organizza una sorpresa per Diana

Nunzio ha promesso di stare al fianco di Diana. I medici sono stati chiari e hanno rivelato che l’architetto faticherà, e non poco, a riprendersi del tutto. Il Cammarota sarà pronto a tutto e per dimostrare di volerle dare una mano, le organizzerà una sorpresa molto gradita e che la porterà a respirare aria pulita. Rossella, che lo sosterrà in questo progetto, sarà molto gelosa del rapporto tra lo chef – che lei ama – e la bionda. Ross penserà di aver perso l’occasione anche con Nunzio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.