Un Posto al Sole Anticipazioni 31 maggio 2024: Diego torna al fianco di Ida mentre Rossella rivede Virginia!

Nella puntata di Un Posto al Sole del 31 maggio 2024 Diego tornerà ad aiutare Ida mentre Rossella scoprirà che Virginia è tornata a Napoli e non ne sarà per nulla contenta. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap in onda su Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole del 31 maggio 2024, alle ore 20.55 su Rai3, Diego lascerà senza parole sia Roberto che Ida. Il ragazzo deciderà di non avere più paura di Ferri e tornerà al fianco di Ida, per aiutarla a ottenere quello che desidera da tempo: riavere suo figlio. Intanto tra Nunzio e Diana crescerà la sintonia, complice una bella giornata al mare. Rossella sarà gelosa di questa stretta amicizia ma soprattutto sarà infastidita dal ritorno di Virginia, l’ex moglie di Riccardo. Mariella cercherà di non farsi abbattere dal rapporto sempre più attratto tra Guido e Claudia ma le prossime mosse dell’attrice potrebbero metterla in grande difficoltà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego torna al fianco di Ida

Diego non può permettere che Raffaele si licenzi ma neanche che Ida perda la sua occasione per riavere suo figlio. Il Giordano prenderà una decisione con molto coraggio. Sceglierà infatti di tornare a sostenere la sua amata e di non cedere alle minacce di Ferri. Ida sarà felice di poterlo riavere accanto e di poter contare sul suo aiuto per mettere a segno il suo piano per riavere Tommaso. Le prossime mosse saranno decisive e forse una vecchia conoscenza potrebbe tornare a tormentare Marina e suo marito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Nunzio e Diana cresce la sintonia

Nunzio ha fatto una sorpresa a Diana portandola al mare. L’aria frizzantina e la salsedine sono un toccasana per l’animo ma anche per il corpo e l’architetto ne ha bisogno per affrontare la difficile riabilitazione che l’aspetta. Il Cammarota sarà felice di darle un po’ di sollievo e tra loro, complice questa giornata, crescerà la sintonia. Possibile che il nostro chef si sia innamorato della Della Valle? Tra loro potrebbe nascere un sentimento d’amore, che metterà Rossella definitivamente ko?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia sempre più pericolosa

Mariella trema. L’Altieri ha paura che suo marito Guido si sia davvero innamorato di Claudia, con cui ha instaurato un rapporto di grande complicità. La vigilessa cercherà di non pensarci troppo ma non le sarà facile nascondere la sua gelosia, soprattutto perché l’attrice non parrà volersi fare da parte e anzi si insinuerà sempre di più nella vita del Del Bue, che potrebbe decidere di voltare le spalle alla sua consorte. Rossella invece scoprirà con un certo fastidio che a Napoli è tornata Virginia, l'ex moglie di Riccardo. Nella mente della giovane si insinuerà un certo fastidio. Che sia gelosa?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.