Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 gennaio 2025: Viola sconvolta da Damiano. Aria di crisi tra loro?

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 27 al 31 gennaio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la prossima settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 gennaio 2025

Damiano trova e arresta i due criminali che hanno rapinato Viola. La Bruni rimane però parecchio scossa dalla violenza del compagno, quando vede il video dell’arresto pubblicato in rete da un passante. Giulia tenta di riportare la pace tra Renato e Jimmy dopo le ultime vicende che hanno allontanato nonno e nipote mentre Serena cerca di spingere Manuela a non gettare la spugna con Niko se ne è davvero ancora innamorata. Seguendo i consigli di Nunzio, che lo vuole vedere felice, Samuel decide di contattare una ragazza sull’app di incontri che ha scaricato e di voltare pagina dimenticando Micaela. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 27 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 28 gennaio 2025

Niko e Manuela hanno modo di confrontarsi e di ritrovarsi faccia a faccia, in occasione dell’uscita dei voti del primo quadrimestre di Jimmy. La Cirillo riuscirà a trovare la sua chance con il Poggi? Viola è ancora molto turbata dal video dell’arresto dei criminali che l’hanno rapinata e dalla violenza che ha dimostrato il suo compagno durante l’operazione. La ragazza confida alla madre tutte le sue ansie mentre Manuel e Antonio sono entusiasti del lavoro del Renda e paiono completamente esaltati dal tutto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 28 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 29 gennaio 2025

Il video dell’arresto di Potito e del suo complice, mette Damiano nei guai. A causa della sua ira, apparsa chiaramente dalle immagini, il ragazzo viene sospeso dal servizio di strada in moto cautelativo. Il Renda non trova in Viola il sostegno sperato e finisce per litigare con lei. Jimmy e Renato fanno pace mentre Manuela si strugge per l’ennesimo rifiuto di Niko, che si è imposto di non cedere all’affetto che prova per lei. Dopo aver chiarito quanto sta succedendo nella loro grande famiglia, Silvia spinge Mariella a lasciarsi andare e a concedere una chance a Mimmo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 30 gennaio 2025

Sui giornali comincia a circolare la gravosa notizia che i Cantieri Flegrei potrebbero avere una grave responsabilità nell’incidente dello yacht di Burnett. La cosa rende Marina e Roberto molto nervosi ma pure Alberto è furioso. Viola capisce di non essersi spiegata bene con Damiano. Il suo compagno ha travisato le sue parole e purtroppo ne è rimasto molto ferito. Per questo la Bruni deve rimediare al più presto. Guido è sempre più che mai impegnato con Claudia e con la loro relazione. È talmente preso dalla Costa che non si rende conto di quanto Michele e Silvia siano preoccupati per Rossella. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 31 gennaio 2025

Alice vuole rimanere a Napoli definitivamente ed Elena parla con Marina di questa opportunità. Alberto e Roberto hanno avuto un duro scontro e dopo questo faccia a faccia al vetriolo, Ferri deve affrontare la situazione difficile che stanno vivendo i Cantieri, che ora – dopo l’incidente ai Caraibi - rischiano di vedere minata la loro credibilità. Viola e Damiano si schiariscono e tra loro torna il sereno mentre Rosa e Pino si rivedono per caso e sembra che ci sia molta intesa. Seguendo i consigli di Nunzio, Samuel ha deciso di incontrare una ragazza conosciuta in chat ma qualcuno potrebbe sabotare questo incontro. Sarà Micaela o qualcun altro? Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.