Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 27 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Viola vede il video in cui Damiano arresta i suoi rapinatori e rimane sconvolta dalla violenza del compagno. Serena intanto spinge Manuela a non gettare la spugna con Niko.

Nella puntata di Un Posto al Sole che ci farà compagnia il 27 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Damiano terrorizzerà Viola ma cosa succederà? Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Renda riuscirà ad arrestare i due criminali che hanno rapinato Viola ma la Bruni rimarrà molto scossa dal video che ritrarrà il suo compagno nel corso dell’operazione. Il padre Manuel dimostrerà una violenza mai vista prima, che lascerà la figlia di Ornella completamente senza parole e pure preoccupata. Giulia intanto cercherà di riportare la pace tra Renato e Jimmy mentre Serena spingerà Manuela a non gettare la spugna con Niko se davvero lo ama ancora. Samuel invece deciderà di seguire i consigli di Nunzio e di contattare una ragazza sull’app di incontri che ha scaricato.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 gennaio 2025: Damiano terrorizza Viola

Viola è stata rapinata e il momento è stato terribile. La giovane è tornata a casa visibilmente provata e senza volerlo ha scatenato la rabbia anzi la furia di Damiano. Renda preoccupato e particolarmente provato dai pericoli che la sua famiglia sta affrontando ormai da tempo, ha perso un po’ il controllo e la sua compagna lo scoprirà vedendo un video che un passante, testimone dell’operazione dell’arresto, pubblicherà in rete. Viola rimarrà turbata da questa visione e non riuscirà, purtroppo per lei, a comunicare in modo corretto il suo turbamento. Finirà quindi per creare una frattura tra lei e il poliziotto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena spinge Manuela a non gettare la spugna con Niko

Con l’arrivo di Valeria nella vita di Niko, la posizione di Manuela si è complicata, anche come zia di Jimmy. La Paciello sta cercando di allontanare tutti da Poggi e gli ha persino proposto di andare a vivere da lei. Niko potrebbe lasciare Palazzo Palladini e portare con sé Jimmy. Giulia, per evitare che il ragazzino se ne vada prima di chiarire con suo nonno, cercherà di riportare la pace tra lui e il suo nipotino, che ama alla follia. E ci riuscirà! Intanto Serena tenterà di spingere Manuela a non gettare la spugna con il suo amato se ancora lo ama davvero.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel pronto all’avventura

Serena non vorrà che sua sorella rinunci al suo amore non se ci sono ancora chances per lei e Niko do stare insieme. Valeria però la terrà d’occhio e sicuramente non le lascerà fare quello che vuole. Samuel invece seguirà i consigli di Nunzio e riprenderà in mano l’app di incontri che ha scaricato. Questa volta sarà pronto a contattare una ragazza e organizzare un’uscita ma vi anticipiamo che anche stavolta non tutto andrà come da lui previsto. Ma chi gli metterà i bastoni tra le ruote? Forse non Micaela!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.