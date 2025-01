Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2025: Elena di nuovo a Napoli... ma non sarà un piacevole ritorno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Elena e Marina affronteranno insieme la decisione di Alice di rimanere a Napoli mentre Samuel organizzerà un incontro con una ragazza conosciuta in chat ma qualcuno saboterà la serata.

Elena è tornata ma il suo non sarà un ritorno felice. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 31 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, le Giordano cercheranno di capire come agire davanti alla scelta di Alice di rimanere a vivere a Napoli e non tornare quindi a Londra, dove si è trasferita anni prima. Intanto Roberto, dopo aver avuto una dura discussione con Alberto, cercherà di trovare un modo per salvare la reputazione dei Cantieri. La situazione si rivelerà molto critica e Ferri dovrà correre ai ripari velocemente. Intanto Viola e Damiano riusciranno a fare pace mentre un incontro tra Pino e Rosa, avvenuto per caso, farà scoccare di nuovo la scintilla tra i due. Samuel darà retta ai consigli di Nunzio e organizzerà un incontro con una ragazza conosciuta sull’app. Qualcuno però gli metterà i bastoni tra le ruote.

Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2025: Elena di nuovo a Napoli per aiutare Alice

Elena Giordano è tornata a Napoli. Anche stavolta – come successo nel gennaio del 2023 – la bella figlia di Marina ha fatto ritorno a casa di sua madre per aiutare Alice. Stavolta la ragazza non ha combinato un guaio come successo anni prima con Nunzio, ma ha deciso di cambiare vita lasciando Londra e trasferendosi – in pianta stabile – nella sua città natale. Tutto questo dopo aver cominciato una storia d’amore con Vinicio, il fratello i Gennaro. Elena e sua madre, davanti alla sicurezza mostrata dalla ragazza, rifletteranno sull’opportunità di lasciarle campo libero e di permetterle di restare a Napoli. Cosa succederà? Vi anticipiamo che Elena potrebbe rimanere per lungo tempo a farci compagnia. Secondo alcuni spoiler, sarebbe destinata a una nuova storia d’amore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto al salvataggio (disperato e complicato) dei Cantieri

Marina e Roberto sono sotto pressione. L’incidente allo yacht di Burnet ha creato grossi problemi ai Cantieri Navali, che ora sono accusati di avere una responsabilità in quanto successo. Ferri e sua moglie devono correre ai ripari e mentre Marina tenterà di risolvere i problemi famigliari che Alice ha scatenato, Roberto si metterà in azione per arginare il danno e per impedire che venga minata la reputazione della loro azienda e gli affari crollino miseramente. Il manager dovrà mantenere tutta la calma possibile ma non sarà facile, soprattutto non dopo la dura discussione con Alberto, che non ha gradito per nulla l’accaduto e teme che la sua antica eredità possa fare una brutta fine.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel pronto a un nuovo appuntamento ma…

Samuel ha deciso di dare retta ai consigli di Nunzio e di metterli in pratica. Il Piccirillo ha organizzato un incontro con una ragazza conosciuta sull’app che ha scaricato. Peccato però che la serata non sia destinata ad andare come previsto. Qualcuno – che crediamo possa essere ancora una volta Micaela – potrebbe sabotare questo incontro e mettere di nuovo in crisi il povero chef. Intanto Rosa e Pino si rivedranno per caso e tra loro scoppierà di nuovo l’intesa. Possibile che la Picariello sia destinata a voltare pagina una volta per tutte? Viola e Damiano riusciranno a chiarirsi e fare pace. Ma la serenità tornerà davvero nelle loro vite?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.