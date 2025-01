Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2025: Jimmy riunisce Niko e Manuela e i due saranno pericolosamente vicini!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 28 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko e Manuela si ritrovano e riscoprono i loro sentimenti ma...

Tra Niko e Manuela è da sempre una continua altalena. I due si ritroveranno di nuovo vicini nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda il 28 gennaio 2025 su Rai3, alle ore 20.50. Ma cosa succederà? Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi avranno modo di ritrovarsi accanto per via dell’uscita dei voti del primo quadrimestre di Jimmy. Come padre e zia del ragazzino saranno molto attenti a questo momento importante per la carriera scolastica del Poggi e l’occasione si trasformerà nella conferma che i sentimenti che provano l’uno per l’altra sono ancora forti. Ma avranno modo di farli riemergere? Viola sarà ancora molto spaventata dall’atteggiamento violento che Damiano ha avuto durante l’arresto dei suoi rapinatori. La Bruni si confiderà con sua madre mentre Antonio e Manuel saranno entusiasti di quello che ha fatto il Renda anzi ne saranno talmente tanto esaltatati da mettersi nei guai.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2025: Niko e Manuela di nuovo vicini

Niko potrebbe lasciare Palazzo Palladini. Valeria sta facendo di tutto per tenerlo ancorato a sé e, capito di non godere della simpatia della famiglia del Poggi, sta cercando di farlo allontanare da casa sua. La Paciello ha compreso che i nemici che deve battere sono Renato, tornato alla carica contro di lei, e Manuela, per cui il suo compagno prova un forte sentimento da tempo. E sarà proprio Manu la protagonista di una parte della puntata di Un Posto a Sole del 28 gennaio 2025. La Cirillo passerà del tempo con il suo innamorato. I due si ritroveranno di nuovo vicini, pericolosamente, in occasione dell’uscita dei voti del primo quadrimestre di Jimmy. Entrambi interessati al rendimento scolastico del ragazzino, avranno modo di confrontarsi e di stare l’uno accanto all’altra e riemergerà il sentimento che li unisce. Ma saranno in grado di lasciarsi andare oppure anche stavolta la sorella di Serena subirà una delusione?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola è inquieta. Damiano ha perso la testa?

Damiano ha terrorizzato Viola. La Bruni ha visto il video, registrato da un passante, che ritrae il suo compagno mentre arresta i criminali che hanno rapinato la compagna. Il Renda si è talmente tanto lasciato andare, da perdere completamente il controllo e la cosa ha inquietato moltissimo la figlia di Ornella. Già ampiamente sconvolta dalle difficoltà che ha dovuto superare nella sua vita – tra cui l’attentato in cui è morta Susanna – Viola avrà paura di essere ricaduta in un vortice di violenza, da cui lei vorrebbe uscire e di corsa. La ragazza si confiderà con sua madre e con il suo atteggiamento finirà, purtroppo, per essere fraintesa dal poliziotto.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuel e Antonio entusiasti di Damiano… ma è pericoloso

Viola sarà molto fredda nei confronti di Damiano e il Renda, purtroppo, non riuscirà a capire cosa stia succedendo alla compagna e la prenderà molto male. I due finiranno per bisticciare ma in pericolo non sarà la loro coppia. A rischiare grosso dopo la visione del video dell’arresto, saranno Antonio e Manuel. I due bambini saranno euforici e potrebbero arrivare a emulare le azioni di Damiano, mettendosi in grande pericolo. Succederà? Speriamo proprio di no!

