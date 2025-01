Un Posto al Sole Anticipazioni 29 gennaio 2025: Tra Viola e Damiano scoppia la lite... e crolla tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 29 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Damiano sarà sospeso dal servizio e non si sentirà appoggiato da Viola. I due finiranno per litigare furiosamente.

Il video dell’arresto dei rapinatori di Viola non creerà danni solo nella coppia Bruni-Renda ma metterà in pericolo la carriera di Damiano. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda in 29 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il poliziotto verrà sospeso. I suoi superiori, dopo la diffusione sul web delle immagini dell’operazione, fermeranno il ragazzo e lo allontaneranno dal servizio in strada per proteggerlo da eventuali ritorsioni. Damiano non la prenderà bene e si lamenterà con la compagna per questa, per lui assurda, decisione. La Bruni non gli darà però il sostegno da lui sperato e i due finiranno per litigare. Intanto Manuela soffrirà per essere stata di nuovo rifiutata da Niko, che però si è allontanato da lei solo perché si è imposto di non cedere ai sentimenti che prova per lei. Silvia e Mariella avranno un lungo chiarimento e una volta tornato il sereno tra di loro, la Graziani consiglierà all’amica di dare una possibilità a Mimmo e di lasciarsi andare.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 gennaio 2025: Damiano viene sospeso!

L’operazione di arresto degli aggressori di Viola – uno dei quali è Potito – causerà grandi guai a Damiano. Renda si troverà a doversi allontanare dal servizio in strada, da cui verrà sospeso. I suoi superiori, dopo la diffusione delle immagini dell’operazione, penseranno che sia il caso di impedire al ragazzo di finire nei guai. Avranno infatti paura di ritorsioni nei confronti del giovane, che non si è risparmiato nemmeno un attimo e ha reso le cose ancora più complicate. Ma Damiano dovrà anche affrontare un duro colpo nella sua vita personale: la freddezza di Viola.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola e Damiani in lite. La coppia scoppia?

Damiano ha terrorizzato Viola. La Bruni si è ritrovata di nuovo coinvolta in un vortice di violenza, da cui sente di non riuscire a uscire. È dai tempi del suo matrimonio con Eugenio che la situazione è sempre critica e la tensione è alle stelle. Vedere poi il suo compagno così nervoso e senza controllo, l’ha resa ancora più nervosa. Questo si tradurrà in un’incapacità di empatizzare con lui quando gli sarà comunicata la sospensione dal servizio di strada. Il giovane non capirà la freddezza della sua amata e i due finiranno per litigare furiosamente, rischiando di mettere in crisi la loro coppia. Intanto Silvia, dopo un chiarimento con Mariella, spingerà l’amica a lasciarsi andare con Mimmo e a riprendere in mano la sua vita riaprendo il suo cuore.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Manuela ferita, di nuovo, da Niko

Jimmy ha riunito Niko e Manuela ma solo per poco. L’uscita dei voti del primo quadrimestre del ragazzo, ha permesso a suo padre e sua zia di tornare a comunicare come una famiglia. Questo si è tradotto in un momento di grande complicità tra loro, finito però molto presto per volontà di Poggi. Niko ha promesso a se stesso – e a Valeria – di non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti che prova per la sua ex e vuole mantenere questo proposito. Peccato però che così facendo abbia spezzato il cuore della povera Cirillo, che si ritroverà a fare i conti, di nuovo, con una grande delusione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.