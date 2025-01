Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2025: Marina e Roberto sotto pressione. Alberto peggiora la situazione!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 30 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Marina e Roberto cercano di evitare guai ai Cantieri ma dovranno vedersela pure con Alberto, inferocito con loro.

I Cantieri Flegrei rischiano guai grossi. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Marina e Roberto impegnati ad arginare i danni… e non sarà facile. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano infatti comincerà a circolare la notizia che i Cantieri possano essere in parte responsabili dell’incidente allo yacht di Burnet, avvenuto ai Caraibi. Ferri e sua moglie correranno ai ripari con tutti i mezzi che conoscono ma incontreranno un ostacolo sul loro cammino. Dovranno affrontare Alberto, infuriato per questa situazione. Intanto Viola capirà di aver ferito Damiano non spiegandogli bene cosa prova. Anche lei dovrà trovare un modo per rimediare mentre Guido, preso completamente dalla sua relazione con Claudia, non riuscirà ad accorgersi della grande preoccupazione che tormenta Silvia e Michele, in ansia per la salute di Rossella.

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2025: Marina e Roberto in piena tempesta

Marina e Roberto tremano e ormai sono giorni che i due vivono un vero e proprio incubo. Lo yacht di Burnet ha avuto un grave incidente ai Caraibi e la loro azienda ha subito un duro contraccolpo. Peggiorerà le cose il fatto che comincerà a circolare la notizia che i Cantieri Flegrei siano in parte responsabili di quanto successo. Ferri e sua moglie dovranno correre ai ripari e impedire di essere colpiti da una brutta reputazione, che rovinerà sicuramente i loro affari. Ma a metterli ancora di più in difficoltà ci sarà anche Alberto. Palladini mal sopporterà questa situazione e sarà molto critico verso Roberto a cui impedirà a ogni costo di rovinare l’attività che un tempo era della sua famiglia. L’avvocato sarà una spina nel fianco molto fastidiosa e Roberto avrà con lui una dura discussione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola deve rimediare con Damiano

Tra Viola e Damiano è scoppiata la lite, molto dura. Renda non si è sentito supportato dalla sua compagna in un momento di difficoltà e non ha gradito la sua freddezza. La Bruni capirà presto di essersi spiegata male con il poliziotto e di essere stata travisata ferendo il compagno. Per impedire che la loro discussione inasprisca il loro rapporto, la ragazza farà di tutto per spiegarsi e per farsi perdonare. I due, ve lo anticipiamo, faranno pace ma Viola riuscirà a riprendere la serenità che ormai le manca da tempo? Sarà in grado di rivelare a Renda di volere una vita più tranquilla e possibilmente priva di emozioni così tanto forti?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Guido delude Silvia e Michele

Guido è felice della sua nuova storia d’amore. Con Claudia va tutto a gonfie vele e ormai la loro coppia sembra solida. Anche con Mariella sembra esserci un buon equilibrio e la situazione si sta piano piano sistemando… per lui. Il Del Bue sarà talmente tanto preso da questo momento idilliaco da curarsi solo di se stesso. Non si renderà conto di quanta preoccupazione abbiano Michele e Silvia per la salute di Rossella e questo atteggiamento finirà per deludere sua cugina a suo marito, fidati suoi amici, sempre pronti a stargli vicino. Guido capirà di dover rimediare e di doversi mostrare più attento alle loro esigenze?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.