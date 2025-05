Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 maggio 2025: Giulia denuncia la scomparsa di Luca

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 26 al 30 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 26 al 30 maggio 2025 su Rai3 alle ore 20.50. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che i Cantieri sono in crisi e Gennaro vuole mettere tutti in cassa integrazione mentre Marina e Ferri pensano ad una soluzione. Manuela è pronta a sostituire la gemella nella trasmissione radio ma la situazione le sfuggirà di mano, mentre Viola commette un passo falso e Giulia denuncia alla polizia la scomparsa di Luca. Infine, Michele indaga sulla scomparsa di Assane con l'aiuto di Damiano e Mariella festeggia la rottura tra Guido e Claudia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadràdal 26 al 30 maggio 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 26 maggio 2025 a venerdì 30 maggio 2025.

Lunedì 26 maggio 2025

Preoccupata di aver deluso Niko, Manuela tenta di recuperare la pace nel loro rapporto. Mentre Viola si scontra duramente con la madre del suo alunno Matteo, Giulia è sempre più preoccupata per l’assenza di Luca che continua a non darle notizie sulla sua salute e sulle ultime decisioni, ma in questo momento di sconforto scoprirà con affetto chi le vuole bene davvero. Delusa, Mariella vuole chiudere per sempre con l’amore nonostante la ferma opposizione di Cerruti, mentre Claudia nutre nei dubbi sulla lealtà di Guido.

Martedì 27 maggio 2025

Claudia riceve un’offerta di lavoro che la porterà lontana dalla città e, sempre più dubbiosa nei confronti di Guido, si confronta con Michele e Silvia. Nel frattempo, Jimmy vuole riconquistare la fiducia di Niko e Manuela, mentre Viola cade nel tranello della madre di Matteo, commettendo un errore che potrebbe creare problemi con il preside e con i docenti. Sebbene i suoi affetti siano riuscita a farla sentire meglio, Giulia non si arrende e vuole cercare a tutti i costi Luca, per rintracciarlo.

Mercoledì 28 maggio 2025

I Cantieri sono in crisi e, a causa della situazione finanziaria sempre più instabile, Gennaro propone di mettere parte degli operai in cassa integrazione, nonostante il parare contrario di Marina. Michele torna sul luogo della scomparsa di Assane per indagare, esponendosi così al rischio di nuove ritorsioni. Mariella è felice per la fine della relazione tra Guido e Claudia, mentre Giulia fa pace con Niko e prende una decisione importante su Luca, ancora scomparso.

Giovedì 29 maggio 2025

Michele tarda a tornare e Silvia teme che gli sia successo qualcosa di grave, chiedendo consiglio a Nunzio e Rossella sul da farsi, compresa l’opzione di chiamare al polizia. Nel frattempo, Marina e Ferri cercano di risolvere la situazione economica sempre più disastrosa dei Cantieri. Comprendendo che Gennaro nutre un forte interesse per Elena, Antonella decide di affrontarlo apertamente mentre Manuela è in ansia: deve registrate la sua prima trasmissione in radio nei panni della gemella. Giulia, invece, denuncia alla polizia la scomparsa di Luca.

Venerdì 30 maggio 2025

Michele viene aiutato da Damiano a fare luce sulla scomparsa di Assane, mentre Gennaro sta per fare una sconvolgente scoperta. Elena non disdegna le attenzioni di Gagliotti, mentre Manuela è pronta a calarsi nei panni di Micaela per sostituirla in radio ma la situazione diventerà presto imprevedibile. Pino propone a Rosa un viaggio insieme, volendo trascorrere con lei l’estate.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.