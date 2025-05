Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2025: Michele e Damiano alla riscossa. Gagliotti tremerà ancora?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 maggio 2025 vedremo Michele pronto a scoprire che fine abbia fatto Assane. Damiano si offrirà di aiutarlo e per Gennaro Gagliotti saranno guai. Saviani e Renda scopriranno cosa è successo? Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Michele è tornato a casa con una determinazione in più: deve salvare Assane. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 30 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Michele sarà sempre più convinto che il bracciante sia finito nei guai e che dietro ci sia lo zampino di Gagliotti. Damiano gli prometterà di dargli una mano. Intanto Gennaro sarà molto vicino a scoprire qualcosa che lo lascerà senza parole mentre Elena continuerà a essere molto contenta delle attenzioni che il marito di Antonietta le sta rivolgendo. Manuela si divertirà moltissimo a vestire i panni di Micaela mentre Pino inviterà Rosa a partire insieme per le vacanze estive.

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 maggio 2025: Michele e Damiano pronti a scoprire dov’è finito Assane

Michele è determinato a scoprire cosa sia successo ad Assane. Per questo motivo si è recato sul posto dove il bracciante è stato visto per l’ultima volta e ha fatto preoccupare la sua famiglia tornando tardissimo a casa. Saviani potrebbe mettersi nei guai e stavolta pagare per le sue intromissioni e le sue inchieste. Per questo motivo Damiano si farà avanti. Il Renda, messo in allarme da Silvia, proporrà al giornalista di dargli una mano e di sostenerlo nella sua ricerca della verità. Gagliotti dovrà stare molto attento e potrebbe ritrovarsi di nuovo in enorme pericolo.

Un Posto al Sole: Gagliotti trema?

Gennaro sta per affrontare di nuovo la curiosità di Michele o meglio la sua sete di giustizia e verità. Saviani vuole sapere a tutti i costi dove sia finito Assane e non ha molti dubbi che ci sia di mezzo il subdolo imprenditore con cui si è scontrato più volte. Gagliotti questa volta si troverà a gestire non uno ma ben due rivali, visto che Damiano darà una mano a Michele, ma dovrà anche affrontare una verità sconvolgente che gli cadrà addosso. Di cosa si tratterà? C’entrerà Antonietta decisa a impedire che il marito la tratti ancora male? Giulia ha denunciato la scomparsa di Luca e attende fiduciosa che le autorità le diano qualche notizia sul De Santis.

Pino propone a Rosa di passare l’estate insieme, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Qualunque sia la verità che sconvolgerà Gennaro, è certo che Elena si lascerà corteggiare ancora e continuerà a preoccupare Marina e Roberto, sicuri che Gagliotti non sia un uomo di cui fidarsi. Intanto Manuela si renderà conto che interpretare Micaela in radio è molto divertente; la Cirillo non pensava che sarebbe stato così spassoso e sarà molto contenta di prendersi una piccola pausa di svago dagli impegni di tutti i giorni. Intanto Pino farà a Rosa una proposta inaspettata. Il postino inviterà la Picariello a passare l’estate insieme e di partire per un viaggio. La mamma di Manuel accetterà?

