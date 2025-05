Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Claudia deciderà di chiudere con Guido. Per Mariella ci saranno speranze? Viola combinerà un disastro con la madre di Matteo.

Per Guido sono in arrivo brutte notizie. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 27 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Claudia rifletterà più a fondo sulla sua relazione con il Del Bue e complice una nuova proposta lavorativa, deciderà di chiudere per sempre con il padre di Lollo. Jimmy intanto dovrà riguadagnare la fiducia di Manuela e Niko mentre Viola finirà per fare un errore durante il colloquio con la madre di Matteo. La Bruni rischierà di compromettere il rapporto con il preside e con i suoi colleghi. Giulia, nonostante l’appoggio dei suoi cari, non smetterà di pensare a Luca e sarà sempre più determinata a trovarlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 maggio 2025: Claudia lascia Guido!

La relazione tra Claudia e Guido barcolla da diverso tempo e purtroppo non è destinata ad andare per il meglio. La Costa riceverà una nuova proposta lavorativa e si ritroverà a riflettere a fondo sul suo rapporto con il Del Bue. Dopo aver confessato i suoi sentimenti a Michele e Silvia, che le daranno i loro consigli, l’attrice deciderà di lasciare il padre di Lollo, che rimarrà senza parole, deluso da quello che gli sta capitando. Mariella ha il cuore spezzato ma forse ora per lei ci saranno speranze.

Un Posto al Sole: Jimmy vuole farsi perdonare

Jimmy ha disubbidito a Niko e per il ragazzino ci sono state conseguenze piuttosto pesanti. Manuela ha faticato a riconquistare la stima del suo fidanzato, deluso da lei per non averlo avvisato prima di quello che stava combinando suo figlio. La Cirillo è però riuscita a farsi perdonare e ora toccherà al giovane Poggi. Jimmy cercherà di recuperare la fiducia di suo padre e di sua zia, messa a dura prova da quello che ha combinato. E non dovrà rimediare solo alla sua fuga da Palazzo Palladini ma al suo comportamento, inaccettabile, a scuola.

Viola nei guai, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Per Viola tutto si complicherà. La Bruni avrà un duro confronto con la madre di Matteo e purtroppo finirà per avere un comportamento che la porterà a compromettere il suo rapporto con il preside e i suoi colleghi. Intanto Giulia sarà molto contenta dell’affetto che le stanno dimostrando i suoi cari ma non riuscirà a smettere di pensare al De Santis. La Poggi sarà più che mai determinata a trovare Luca e a riportarlo a casa da lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 maggio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.