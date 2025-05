Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2025: Giulia non ha più freni e denuncia la scomparsa di Luca!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Giulia non potrà più aspettare e per ritrovare Luca si rivolgerà alla polizia. Riuscirà a scoprire dove si è nascosto?

Un Posto al Sole ci aspetta per un nuovo appuntamento il 29 maggio 2025. Le anticipazioni della puntata in onda alle ore 20.50 su Rai3 ci rivelano che Giulia denuncerà la scomparsa di Luca, decisa a trovarlo e a riportarlo a casa. Intanto Silvia sarà molto preoccupata dal mancato ritorno a casa di Michele. La Graziani, Nunzio e Rossella penseranno di rivolgersi alla polizia. Roberto e Marina tenteranno di trovare un’altra soluzione – oltre alla cassa integrazione per gli operai – per salvare i Cantieri mentre Antonietta, ormai al corrente dell’attrazione che Gennaro prova per Elena, deciderà di affrontare il marito. Manuela sarà molto emozionata per la sua prima registrazione in radio, in cui fingerà di essere sua sorella Micaela.

Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2025: Giulia denuncia la scomparsa di Luca

Giulia non può più aspettare. La Poggi si è interrogata per giorni sul da farsi e ha cercato di ritrovare la calma ma si è accorta che nonostante tutto non è riuscita e non riuscirà ad accettare la fuga di Luca. La madre di Niko è spaventata per il suo amato; ha paura che possa commettere qualche sciocchezza e che, solo per non condannare lei, abbia scelto di lasciarsi andare. Giulia non può permettere che succeda una cosa del genere e non ha intenzione di abbandonarlo al suo destino. Ma per riuscire a mettersi in contatto con lui o anche solo a sapere dove si trovi, ha bisogno di una mano concreta. Per questo denuncerà la sua scomparsa alle autorità, speranzosa che la polizia possa aiutarla a riabbracciare il De Santis e a convincerlo a tornare a casa da lei, dalla donna della sua vita.

Un Posto al Sole: Silvia è terrorizzata, Michele è scomparso

Michele vuole scoprire cosa sia successo ad Assane e convinto che nella sua scomparsa c’entri Gennaro, è tornato nelle terre di Gagliotti. Ha però finito per mettersi nei guai. Saviani non tornerà a casa e Silvia, Nunzio e Rossella saranno molto in pensiero per lui e penseranno di rivolgersi alla polizia se il giornalista non farà ritorno a breve. Cosa succederà? Michele sarà finito in qualche guaio grosso, da cui stavolta gli sarà difficile uscire? Intanto Manuela si preparerà alla sua prima volta ufficiale in radio, durante la quale fingerà di essere Micaela.

Antonietta alla riscossa, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Elena è lusingata da Gennaro e tra i due continua a esserci una grande sintonia. Questa situazione preoccupa Marina e suo marito, che sanno che Gagliotti non è un uomo di cui fidarsi ma sta rendendo nervosa anche la moglie dell’imprenditore. Antonietta non ci starà più e deciderà di affrontare faccia a faccia il marito per impedirgli di trattarla ancora così. Intanto Ferri e la Giordano cercheranno di trovare una soluzione alla crisi che ha colpito i Cantieri senza che debbano mettere in pratica la proposta del loro socio, ovvero mandare gli operai in cassa integrazione.

