Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2025: Mariella pronta a riprendersi Guido. Avrà la chance che desidera?

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2025 su Rai3. Le anticipazioni dell'episodio della Soap Opera ci rivelano che Mariella scopre che Claudia ha lasciato Guido. Avrà la sua chance di riconquistare l'ex?

La decisione di Claudia riaprirà le porte a Mariella? Lo scopriremo nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’Altieri scoprirà che la Costa ha lasciato Guido e sarà pronta a correre da lui per sostenerlo in questo momento difficile ma anche per guadagnarsi la chance di tornare insieme. Intanto Giulia farà pace con Niko e prenderà una decisione importante su Luca. Per arginare il problema dei Cantieri in crisi, Gennaro proporrà di mettere gli operai in cassa integrazione ma Marina si opporrà. Michele deciderà di tornare sul posto dove Assane è stato visto l’ultima volta. Saviani vorrà indagare ma rischierà di mettersi in grave pericolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2025: Mariella ha finalmente una chance?

Claudia lascia Guido. Era da tempo che la Costa stava pensando al suo rapporto con il Del Bue e si era accorta che le cose tra loro non stavano andando come avrebbero dovuto. Il colpo finale alla loro relazione arriva con una nuova proposta di lavoro che porterà l’attrice di nuovo a girare per l’Italia e a non poter più garantire al suo compagno una relazione senza interruzioni. La notizia della fine della loro storia si diffonderà molto velocemente a Palazzo Palladini e arriverà alle orecchie di Mariella, che ne sarà felice. L’Altieri non potrà certo nascondere di essere contenta di poter avere finalmente una chance di riconquistare il suo ex marito, che non ha mai smesso di amare nonostante tutto. Ma avrà quello che cerca? Le cose andranno bene per lei oppure si ritroverà di nuovo con il cuore spezzato?

Un Posto al Sole: Michele si mette nei guai?

Michele è molto preoccupato per Assane, di cui la famiglia ha denunciato la scomparsa. Saviani è convinto che il ragazzo sia finito nei guai a causa sua e che Gennaro abbia messo in moto la sua rete criminale per metterlo a tacere. Determinato a scoprire cosa sia successo, si recherà sul posto dove il bracciante è stato visto per l’ultima volta ma finirà pure lui per mettersi in pericolo. Potrebbe infatti dover affrontare nuove ritorsioni da parte di Gagliotti, che di certo non lo ha perdonato per aver ficcato il naso dove non doveva.

Giulia pronta a tutto per trovare Luca, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

I Cantieri non si sono ancora ripresi. La crisi finanziaria in cui sono caduti è più profonda del previsto e purtroppo la situazione è talmente complicata da non riuscire a trovare facilmente una soluzione. Gennaro proporrà un modo per guadagnare tempo e per recuperare liquidità. Proporrà di mettere gli operai in cassa integrazione ma si scontrerà con il parere contrario di Marina. Chi la spunterà? Intanto Giulia farà pace con Niko. La Poggi e suo figlio si chiederanno scusa a vicenda e cercheranno di recuperare il loro rapporto. Giulia penserà però anche ad altro. Disposta a tutto per ritrovare il suo amato, prenderà una decisione che ha rimandato sino a ora: denunciare la scomparsa di Luca.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.