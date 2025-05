Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2025: Mariella di nuovo con il cuore spezzato ma Claudia potrebbe ribaltare tutto!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole ci aspetta con un nuovo appuntamento il 26 maggio 2025, alle ore 20.50 su Rai3. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Mariella si troverà di nuovo con il cuore spezzato. L’Altieri si è di nuovo illusa che le cose tra lei e Guido potessero risolversi ma le sue speranze sono crollate come un castello di carta. Non tutto però potrebbe essere perduto; Claudia – tornata a Napoli – tornerà ad avere dei grossi dubbi sulla sua relazione con Guido. Intanto Manuela si sentirà in colpa per aver deluso Niko e tenterà di farsi perdonare mente Viola avrà un duro confronto con la madre di Matteo. Giulia sarà sempre più angosciata dalla scomparsa di Luca ma si renderà conto di poter contare sul sostegno delle persone che la amano.

Mariella ci ha creduto sino in fondo ma anche stavolta i suoi desideri non si sono esauditi e ora ha il cuore spezzato. L’Altieri ha sperato che le serate danzanti organizzate a Il Vulcano potessero riavvicinare lei e Guido, dopo che il Del Bue ha accettato di accompagnarla. Nonostante le parole di Cerri, spaventato che la sua amica si facesse del male, Mariella ha continuato per la sua strada, trovandosi però ad affrontare il dolore della delusione. Disillusa e ferita, la vigilessa penserà di chiudere definitivamente con gli uomini e con Guido ma Sasà la spingerà a non prender decisioni affrettate. Questo consiglio potrebbe rivelarsi molto azzeccato, visto che Claudia si ritroverà ad avere dubbi sul suo rapporto con Guido e sul fatto che i due siano realmente felici.

Manuela si è trovata in difficoltà con Jimmy e Niko. La Cirillo ha scoperto che suo nipote è fuggito da Palazzo Palladini e, dopo averci pensato a lungo, ha deciso di non dire nulla al suo compagno. L’avvocato è però venuto a scoprire tutto ed è rimasto doppiamente deluso. Sia suo figlio che la sua amata gli hanno mentito e la cosa non può passare in sordina, non dopo quello che il suo bambino, ormai non così piccolo e incosciente, ha combinato. Manu sarà in ansia e cercherà di farsi perdonare da Niko, con cui è riuscita solo da poco a realizzare il suo sogno d’amore. Il legale, capendo le ragioni della ragazza, riuscirà a metterci una pietra sopra?

Luca ha trovato rifugio da Gianluca ma nessuno lo sa. Giulia è disperata e vorrebbe ritrovare il suo compagno. La Poggi sarà sempre più provata da quello che le è successo ma capirà di non essere sola e di poter contare sull’affetto di chi le vuole bene. Questo però non le farà perdere l’idea di mettersi a cercare il suo amato e di riportarlo a casa con lei. I recenti episodi di bullismo e le pesanti situazioni che la sua classe sta vivendo – compresa la questione Jimmy – spingeranno Viola a un altro confronto la madre di Matteo. La donna si è rivelata sorda alle richieste della professoressa e ha minimizzato. Per la Bruni sarà un faccia a faccia molto duro tanto da scatenare una reazione che purtroppo potrebbe costarle cara.

