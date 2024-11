Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024: Rosa vuole la verità. Chi è il vero aggressore di Don Antoine?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 dicembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 2 al 6 dicembre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa accadrà dal 2 al 6 dicembre 2024 su Rai3

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024: Video

Scopri, leggendo qui sotto, cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 2 al 6 dicembre 2024 ma prima guarda il Video Riassunto degli episodi settimanali della Soap di Rai3.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali, puntate dal 2 al 6 dicembre 2024

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco le Trame complete della Soap puntata per puntata

Puntata in onda Lunedì 2 dicembre 2024

Rosa sarà sempre più convinta che ad aggredire Don Antoine non sia stato Pasquale. Il piccolo intanto è affidato da Damiano ai servizi sociali. Niko e Valeria continuano a discutere sulle vacanze di Natale che il Poggi vuole passare in Sicilia mentre Diego e Ida trovano finalmente il giusto appartamento per cominciare una vita insieme. Peccato però che la sistemazione dei due non piace a Raffaele. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 dicembre 2024.

Puntata in onda Martedì 3 dicembre 2024

Luisa, la madre di Pasquale, si rivolge a Niko e il ragazzo decide di seguire il caso del ragazzo, per il momento affidato ai servizi sociali. Rosa intanto continua ad avere molti dubbi su come sia avvenuta davvero l’aggressione di Don Antoine. Costabile invece continua a tenere Castrese in pugno mentre Michele fa importanti scoperte sulla sua inchiesta dedicata al caporalato. Filippo appoggia il suo amico giornalista ma si trova sempre più in difficoltà con Roberto e le sue intrusioni, che rendono il lavoro difficile. Tra Jimmy e Niko comincia una conversazione piena di amore e l’avvocato comprende quanto sia importante passare del tempo insieme a suo figlio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 3 dicembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 4 dicembre 2024

Roberto e Filippo sono sempre più distanti e sembra che la loro frattura sia diventata insanabile. A rendere tutto difficile è Ferri, pronto a tutto per di curare i propri interessi. Rosa, convinta più che mai che Pasquale sia innocente, si mette a indagare sull’aggressione, decisa a scoprire chi abbia davvero fatto del male a Don Antoine. Manuela, dopo aver scatenato la gelosia di sua sorella Micaela, a causa della sua amicizia con Samuel, è costretta a prendere una decisione necessaria ma dolorosa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 dicembre 2024.

Puntata in onda Giovedì 5 dicembre 2024

Rossella vuole partire all’estero per continuare là la specializzazione e una telefonata rischia di accelerare il suo viaggio. Espedito e Castrese hanno una dura discussione che causa un malore all’Altieri senior. La situazione tra padre e figlio diventa insostenibile e Mariella, spaventata per quello che sta succedendo nella sua famiglia, comincia a domandarsi cosa stia davvero accadendo. Le cose sono sempre più complicate anche tra Filippo e Roberto, che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e di scusarsi con il figlio per il suo comportamento. Samuel fa un incontro totalmente casuale ma che gli fa passare una delle giornate più belle della sua vita. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 dicembre 2024.

Puntata in onda Venerdì 6 dicembre 2024

Diana e Nunzio sono alla resa dei conti e devono parlare della loro relazione come mai prima. Rossella è invece pronta a partire per Madrid ma qualcosa potrebbe farle cambiare idea? Raffaele riesce a trovare una sistemazione per Diego e Ida a Palazzo Palladini ma la ragazza non è per nulla d’accordo e fa capire di voler lasciare lo stabile. Mariella, Guido e Lollo si riuniscono per fare l’albero di Natale. Questa occasione per stare insieme in famiglia, viene rovinata dalla presenza molesta di Cotugno. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.