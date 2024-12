Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2024: Niko e Valeria in rotta di collisione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 2 dicembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Niko e Valeria discuteranno a causa delle vacanze natalizie in Sicilia che la famiglia Poggi farà a breve. Vale, esclusa da questo viaggio, cercherà di far cambiare idea al compagno. Ci riuscirà?

Il Natale si avvicina ed è tempo di organizzare le vacanze per gli inquilini di Palazzo Palladini. Nella puntata che vedremo il 2 dicembre 2024, su Rai3 alle ore 20.50, Niko si troverà a gestire l’ira di Valeria, molto delusa per essere stata esclusa dai progetti natalizi del fidanzato. Poggi ha deciso di accontentare suo padre e di partire per la Sicilia ma in questo viaggio non è stata compresa Vale. La giovane, che avrebbe voluto fare altri programmi con l’avvocato, cercherà di convincerlo a non lasciarla sola e i due si troveranno a discutere molto duramente. Intanto Rosa sarà sempre più convinta che Pasquale non abbia aggredito Don Antoine. Il ragazzino è stato affidato ai servizi sociali e continua a professarsi innocente. Diego e Ida intanto troveranno un appartamento che sembrerà esaudire i loro desideri. Raffaele non sarà però d’accordo.

Il Natale arriva e con lui le vacanze. A Palazzo Palladini si discute già da giorni su come passare le feste e Renato ha riproposto la partenza in Sicilia con tutta la famiglia. Dopo l’ultima volta, in cui aveva ricevuto un secco no da tutti, Poggi è più che mai determinato a partire e Niko non ha potuto dirgli di no. L’avvocato ha però incontrato la resistenza di Valeria, che non potrà raggiungere l’isola con loro. La ragazza sarà una vera e propria furia e cercherà di convincere il compagno a non lasciarla sola. I due giovani finiranno per discutere con grande foga e si troveranno, forse per la prima volta da quando si sono rincontrati, in rotta di collisione. Niko sarà determinato a proteggere le sue ragioni.

Manuel ha corso un grosso pericolo ma alla fine la situazione si è risolta in modo positivo per il piccolo Renda. Pasquale è stato trovato e Damiano lo ha affidato ai servizi sociali. C’è qualcosa però che non quadra; Rosa è più che mai convinta che il ragazzino non sia coinvolto nell’aggressione di Don Antoine e che, in realtà, si sia trovato invischiato nella faccenda senza volerlo, esattamente come ha rivelato a suo figlio. La Picariello sarà determinata a scoprire la verità dietro a questa faccenda e farà di tutto per capire cosa sia davvero accaduto. Nel mentre Luisa dovrà trovare un modo per riabbracciare il suo bambino e permettergli di tornare a casa con lei.

Diego e Ida torneranno protagonisti di una storyline pre-natalizia. I due ragazzi vogliono cominciare una vita insieme e stanno cercando la sistemazione più giusta per loro. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 dicembre 2024, li vedremo felici per aver trovato un appartamento che sembra fare al caso loro. Raffaele non sarà però molto contento di questa novità. Sembrerà infatti che il Giordano non voglia che suo figlio e la sua compagna lascino Palazzo Palladini. Ma Ida si opporrà al fatto di rimanere nello stesso stabile dove abitano Ferri e Marina, le persone che più di tutte le hanno creato guai. Chi la spunterà?

