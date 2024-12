Un Posto al Sole Anticipazioni 5 dicembre 2024: Panico a casa Altieri. Espedito si sente male e Mariella teme il peggio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 dicembre 2024, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Mariella vorrà capire cosa sta succedendo a Castrese mentre Rossella sarà sempre più vicina a lasciare Napoli.

Un Posto al Sole ci fa compagnia anche il 5 dicembre 2024 e lo fa con una puntata piena di tensione emotiva. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che a casa Altieri si scatenerà il panico. Dopo un duro scontro con Castrese, Espedito si sentirà male e questa situazione finirà per creare una grandissima frattura tra padre e figlio. Mariella, preoccupata per quello che sta succedendo alla sua famiglia, comincerà a capire che qualcosa non va nel figlio di suo cugino e cercherà di capire cosa gli stia accadendo. Tensione anche tra Filippo e Roberto. Ferri non penserà nemmeno per un momento di scusarsi per l’atteggiamento che ha avuto – e che sta avendo da tempo – con suo figlio e tra i due aumenterà la distanza. Rossella sarà sempre più convinta di trasferirsi a Madrid e una telefonata completamente inaspettata, potrebbe anticipare il suo viaggio all’estero. Samuel invece farà un incontro casuale e vivrà uno dei giorni più belli della sua vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 dicembre 2024: Caos a casa Altieri!

Costabile è tra le grinfie di Gagliotti e, a sua volta, tiene in pugno Castrese. Il ragazzo ha messo suo fratello in grande difficoltà e lo ha ricattato di rivelare al loro padre il suo grande segreto, se lui non lo aiuterà a convincere Espedito a entrare in società con Gennaro. La situazione diventerà sempre più tesa e dopo una dura discussione tra il cugino di Mariella e suo figlio maggiore, le cose precipiteranno definitivamente. Espedito avrà un malore e questo creerà una grande frattura tra padre e figlio ma scatenerà anche la curiosità della mamma di Lollo, certa che il comportamento di suo nipote nasconda qualcosa. Mariella affronterà il ragazzo ma lui riuscirà a confidarle tutto quello che la turba?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo deluso da suo padre

Roberto e Filippo sono sempre più distanti e il loro rapporto è destinato a diventare sempre più complicato. Ferri non riesce proprio a smetterla di prevaricare suo figlio e non tiene le sue decisioni nella dovuta considerazione. Questo sta creando tra loro una frattura insanabile. Sartori sarà sempre più deluso dal fatto che suo padre non riesca a capire di avere con lui un atteggiamento sbagliato e non possa, per questo, a chiedergli scusa. A Radio Golfo 99 non si respirerà un bel clima e a non aiuterà di certo il fatto che la presenza dei Gagliotti preoccupi Michele, convinto che Gennaro nasconda dei loschi traffici.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella pronta a lasciare Napoli

Nunzio potrebbe perdere Rossella per sempre. Aumenta il rischio che Cammarota debba dire addio per sempre alla sua amata e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 dicembre 2024, Ross comincerà seriamente a pensare di fare le valigie. La ragazza ha accettato il consiglio di Michele di continuare la specializzazione all’estero e una telefonata rischierà di accelerare il momento in cui la Graziani prenderà davvero il volo. Samuel intanto avrà un incontro casuale e vivrà un momento tra i più emozionanti della sua vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.