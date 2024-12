Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2024: Ida non vuole più vivere a Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 dicembre 2024, in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Ida non accetterà l'aiuto di Raffaele e vorrà lasciare per sempre Palazzo Palladini mentre Nunzio avrà un faccia a faccia con Diana.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap del 6 dicembre 2024, sarà sempre più chiaro che Ida non vuole più avere a che fare con Palazzo Palladini. Nell’episodio della Soap, in onda alle ore 20.50 su Rai3, Raffaele cercherà di trovare una soluzione affinché Diego e la sua innamorata non debbano stare troppo lontani dalla sua casa. L’intervento del Giordano non farà però piacere alla Kovalenko, che storcerà il naso e si rivelerà pronta a lasciarsi alle spalle il palazzo dove abitano ancora Roberto e Marina. Intanto Nunzio e Diana si troveranno faccia a faccia per parlare del loro rapporto. Cammarota riuscirà a rivelare all’architetto di voler stare con Rossella? Ma soprattutto riuscirà a parlare con la Graziani prima che lei parta per Madrid, soprattutto ora che il viaggio è alle porte? Intanto l’allestimento dell’albero di Natale farà riunire Mariella, Guido e Lollo sotto lo stesso tetto. Non mancheranno però intromissioni e problemi.

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2024: Ida vuole allontanarsi per sempre da Palazzo Palladini

Diego e Ida vogliono cominciare una vita insieme e stanno cercando una casa in affitto. I due hanno trovato un appartamento che sembra rispondere alle loro esigenze ma che è lontano da Palazzo Palladini. Raffaele, preoccupato per questa scelta e desideroso di avere i due ragazzi vicini, cercherà di trovare una soluzione. Si troverà però a scontrarsi con la Kovalenko, molto poco contenta della sua intromissione. Sarà chiaro che Ida voglia tenersi lontano dal Palazzo dove vivono ancora Roberto e Marina e che non abbia alcuna intenzione di vederli ogni giorno. Ma che peso avrà questa sua decisione? Diego darà retta a lei o a suo padre, finendo però per perdere la sua innamorata?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Diana a confronto. Cammarota riuscirà a stare con Rossella?

Nunzio rischia di perdere Rossella e stavolta per sempre. Nonostante abbia capito che il suo cuore batte ancora per Ross, Cammarota non ha avuto ancora il coraggio di affrontare questo argomento con Diana. Ma le cose stanno per cambiare. I due avranno un confronto aperto e sincero sul loro rapporto e potrebbe finalmente uscire la verità. Lo chef riuscirà a fermare la partenza di Rossella o almeno a farla partire per Madrid con una certezza tra le mani, ovvero che loro due potranno finalmente stare insieme? Oppure le cose andranno malissimo e la Graziani lascerà Napoli e per loro non ci saranno più chance?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Mariella, Lollo e Guido di nuovo insieme ma…

Mariella è preoccupata per la sua famiglia. C’è tensione tra gli Altieri e lei vorrebbe davvero sapere cosa sta succedendo tra suo cugino e il figlio. Ma la verità ancora non è stata rivelata e per la vigilessa continueranno le incertezze. Dovrà metterle da parte per occuparsi degli addobbi natalizi. La preparazione dell’albero riporterà Guido sotto lo stesso tetto della sua ex compagna e di suo figlio e i tre sembreranno aver ritrovato la sintonia perduta. Peccato però per la presenza molesta di Cotugno, che finirà per guastare la serenità ritrovata… anche solo per qualche ora.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.